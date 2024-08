Itt van Európa TOP50 pizzázója 2024-ben: egy magyar került be, ennyibe kerül ott egy Margherita

Előkelő listára került az egyik budapesti pizzéria: bejutott Európa 50 legjobb - Olaszország területén kívül eső - pizzázói közé. A 2024-es rangsorban a budapesti Belli di Mamma a 35. helyen végzett. Megnéztük, mennyibe kerül egy margherita Európa egyik legjobb pizzériájában.

Az első helyen a londoni Napoli on the Road végzett, második lett a barcelónai Sartoria Panatieri, harmadik helyen pedig a bécsi Via Toledo Enopizzeria futott be. Negyedik lett az ugyancsak londoni 50 Kalò, ötödik a madridi Baldoria. Már a TOP5 is előrevetíti azt, hogy a TOP50-es listán nagyrészt angliai és spanyol helyek dominálnak. A 35. helyre a fővárosi, 7. kerületi Belli di Mamma került.

A Pénzcentrum utánajárt, milyen árakkal találkozhatunk, ha betérünk Európa egyik legjobb pizzázójába Budapesten. A klasszikus Margherita 3490 forint, a négysajtos 4540 forint, a bolognai pizza pedig már 4920 forint. A signature pizzák már drágábbak, a Belli di Mamma - vagyis az étterem nevével megegyező elnevezésű - pizza, grillezett garnélával, zöldborsókrémmel, mozzarellával és sárga cseresznyeparadicsommal 6480 forint.