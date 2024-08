Jobb félni, mint megijedni: így őrizd meg a hidegvéred, ha valami történik egy koncerten

A zenei fesztiválok és koncertek világszerte milliókat vonzanak, ám sajnos az utóbbi években több tragikus esemény is rávilágított arra, hogy a biztonság kérdése egyre fontosabbá válik - írta a Billboard. Az utóbbi napokban újra a fókuszba került ez a kérdés, ugyanis a Bécsben tervezett terrorakció miatt lemondta a turnéja következő állomásait Taylor Swift. Ezzel ugyan rajongók tömegeit érte csalódás, azonban az életük így nem került veszélybe, mert időben leleplezték a terroristákat. Sokakban merülhet most fel, mit lehet(ett volna) tenni, ha nem így alakul, és a koncerten tényleg támadás, robbanás történik, kitör a pánik. Mutatjuk, mi ilyen helyzetben a legjobb megoldás.

Szerdán jelentették be, hogy elmaradnak Taylor Swift csütörtökre, péntekre és szombatra szervezett bécsi koncertjei. A magyar rajongók többsége valószínűleg a bécsi eseményre váltott jegyet, mert ez volt a legközelebbi helyszín. Most vegyesek lehetnek a "swiftiek" érzései: egyrészt megmenekültek egy terrorista akciótól így, hogy időben fény derült a tervre, másrészt sokan évek óta várták a koncertet, amely most elmaradt. A londoni koncerteket ugyan megtartják, de ezek után ott sem lesz ugyanaz megjelenni: a terrorizmustól való félelem elronthatja a koncertélményt.

Nyilvánvalóan egy Taylor Swift-koncert mérete és az azt övező érdeklődés, kísérő üzeneteu miatt potenciálisan veszélyesebb volt terrorizmus szempontjából, mint a kisebb fesztiválok, koncertek. Azonban nem árhat, ha tömegrendezvényre készül az ember, megteszi az óvintézkedéseket.

Az egyik legfontosabb, hogy töltsük fel a telefonunkat, és legyen nálunk töltő és/vagy powerbank is.

Azt is szokták tanácsolni, hogy ilyen helyre ne menjünk egyedül, ne hagyjuk egyedül egymást. Hiába tűnhet jó ötletnek, hogy amíg valaki elmegy a pulthoz sorbaállni, más elszalad mosdóba, így könnyen elveszíthetjük a másikat. Nem kell ahhoz semmilyen ijesztő eseménynek történnie, hogy ez elrontsa az estét.

Az sosem árt, ha eleve letöltjük a helyszín térképét a telefonunkra, vagy akár a papíralapú térképekből tartunk magunknál egyet. Ne csak ennyit tegyünk, ha lehet előre memorizáljuk is azt! Amikor pedig megérkezünk a helyszínre - lehetőleg ne az utolsó pillanatban, akkor térképezzük fel a helyet, jegyezzük meg, hol vannak kijáratok. Érdemes előre bejárni a "menekülési útvonalat", tudni hol a legközelebbi kijárat és hogyan jutunk oda.

Vészhelyzetben életmentő lehet, ha az embernek van egy "mentális" menekülési terve is. Ez annyit tesz, hogy gondoljunk végig mindent előre, mint fogunk tenni bizonyos veszélyes szituációkban és mit nem. Például, ha füst van, az első, hogy megpróbáljuk a szánkat és orrunkat eltakarni, akár a ruházatunkkal, vagy maszkkal, ha van nálunk. Vagy felkészülünk rá, ha elmegy az áram, és nem látunk a sötétben, mivel fogunk világítani, elő tudjuk-e majd venni a telefonunkat. Mit teszünk, ha kitör a pánik és letapossák egymást az emberek? Gondoljuk végig, érdemes-e beállni a csordába, vagy olyan helyre behúzódni, ahol nem gázolnak át rajtunk - ez egyéni mérlegelés kérdése. A "mentális terv" ahhoz kell, hogy bármilyen ijesztő, kiszámíthatatlan szituációban ne ott kelljen elgondolkodnunk, hanem már tudjuk, mi a teendőnk.

Nagyon fontos, ha valamilyen gyanús dolgot veszünk észre, jelezzük ezt a biztonsági személyzetnek.

Egy vészhelyzet során nagyon fontos a józanság. A szakértők szerint érdemes tartani a mértéket, hogyha baj van, tiszta fejjel tudjuk átgondolni a következő lépést. Ehhez kapcsolódik a következő tanács is: érdemes mindig ébernek lenni. Ha nem érezzük valahol komfortosan magunkat, álljunk odébb.

Ha pedig egy eseményen evakuáció indul, akkor törekedni kell rá, hogy minél előbb kijussunk a veszélyes helyről és egy biztonságos helyet találjunk. Készülj fel tehát a menekülésre. Mit jelent ez? Nyilván nem azt, hogy egy koncert előtt az embernek a sprintelést és az akadályfutást kell gyakorolnia, viszont nagyon fontos lehet, hogy a ruházatunk, cipőnk ne akadályozzon minket abban, hogy helyet változtassunk. Úgy öltözzünk, olyan táskát vigyünk magunkkal, hogy könnyen lehessen benne menekülni, ha arra lenne szükség.