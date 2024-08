Újabb fejlemények terrorizmus ügyben: beismerő vallomást tett a merényletre készülő osztrák fiatal

Beismerő vallomást tett az a 19 éves fiatal férfi, akit amiatt vettek őrizetbe Ausztriában, mert a hatóságok szerint hűségesküt tett az Iszlám Állam terrorszervezetnek és támadásra készült Taylor Swift bécsi koncertjén - közölte csütörtökön az osztrák Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság (DSN).

Ahogy azt reggel megírtuk terrorveszély miatt elmaradnak Taylor Swift csütörtökre, péntekre és szombatra szervezett bécsi koncertjei. Egy 19 éves, észak-macedóniai származású osztrák állampolgár pokolgépekkel és szúró-vágó fegyverekkel felszerelkezve készült vérfürdőt rendezni Taylor Swift bécsi koncertjén - mondta Omar Haijawi-Pirchner, az állambiztonsági szolgálat vezetője.

Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági ügyekért felelős főigazgatója az ORF osztrák közrádióban elmondta, hogy a fő gyanúsítottnál tartott házkutatás során talált vegyi anyagok arra utalnak, hogy a 19 éves férfi konkrét lépéseket tett a terrortámadás előkészítésére

A gyanúsítottnak nem volt koncertjegye, és az Ernst Happel stadion közelében készült támadásra. Már korábban rendőri megfigyelés alatt állt, mivel szoros szálak fűzték egy iszlamista hálózathoz. A gyanúsított az interneten tanulmányozta a pokolgépkészítést, és a nyomozóknak tett vallomásában elmondta, hogy aznap vagy a következő nap akart végezni magával a tömegben. "Egy tragédiát sikerült megakadályozni" - mondta bécsi sajtótájékoztatóján Gerhard Karner osztrák belügyminiszter.

A 19 éves fiatalt és egy 17 éves gyanúsítottat szerdán vették őrizetbe terrorcselekmény kitervelésének gyanújával. Omar Haijawi-Pirchner szerint a 17 éves fiú a másik gyanúsítotthoz hasonlóan tömegbe vegyülve készült öngyilkos merényletet elkövetni szúrófegyverekkel és robbanószerrel. Az ügyben előállítottak és kihallgattak egy török származású 15 éves fiút is, aki a gyanú szerint tudhatott legalább a 19 éves gyanúsított merényletterveiről, s egyelőre a rendőrségi nyomozás tárgya, hogy mennyire volt köze az előkészületekhez. A 19 éves gyanúsított kapcsolatban állt a 17 éves és a 15 éves fiúval is.

A rendőrség szerint a 19 éves gyanúsított július 25-én mondott fel munkahelyén azt mondván, hogy még "nagy dolgokra" készül. A hatóságok szerint azóta intenzíven készült a merényletre. Ruf elmondta, hogy a 19 éves gyanúsított "feltűnően megváltoztatta kinézetét, hogy az jobban illeszkedjen az Iszlám Állam terrorszervezet szabványához".

A 17 éves gyanúsított egy olyan cégnél dolgozott, amely a stadionban nyújt szolgáltatásokat a nézőknek. A fiatal az előkészületek során elhagyta barátnőjét. A rendőrség szerdán fogta el őt éppen útban a stadion felé. A fiatal egyelőre hallgat az ellene felhozott vádak ügyében. Mindkét gyanúsított esetében észrevehető változás állt be társadalmi viselkedését illetően - mondta Ruf.

Ruf hangsúlyozta, hogy jelenleg nem keresnek további gyanúsítottakat annak ellenére, hogy gőzerővel zajlik a nyomozás a két gyanúsított környezetében. A gyanúsítottaknál találtak egy rendőrségi villogót és szirénát is, ami feltételezések szerint segített volna vagy abban, hogy a helyszínre jussanak, vagy esetleg a menekülésben. Omar Haijawi-Pirchner szerint a készülő terrorcselekményről egy külföldi titkosszolgálatól kaptak értesítést. "Különösen a terrorizmus elleni küzdelemben létfontosságú az információmegosztás" - hangsúlyozta. Mint mondta, az értesítés eredetileg csak egy lehetséges elkövetőre vonatkozott, de további információk beszerzésével végül egy a hatóságok előtt ismert iszlamista hálózathoz jutottak el.

Gerhard Karner belügyminiszter arról beszélt, hogy a nyomozó közbelépésével tragédiát sikerült megakadályozni. "A helyzet komoly volt, és komoly most is" - mondta sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy a nagy koncertek kedvelt célpontjai az iszlamista merénylőknek. Swift csütörtökön, pénteken és szombaton adott volna koncertet a bécsi arénában, de szerda este mindhárom fellépést lemondták. A koncertre érkezők mély csalódottsággal fogadták a híreket, többen könnyekkel reagáltak, hiszen voltak, akik hónapok óta készültek, s olyanok is, akik tengerentúlról, így az Egyesült Államokból, illetve Kanadából érkeztek Ausztriába.

A terrorveszély miatt azonban végül megértéssel fogadták a fellépések lemondását. Becslések szerint 170 ezer embert vártak az Eras-Tour nevű turné három bécsi koncertjére. Egyelőre nem tudni, hogy Swift jelenleg hol van. Az amerikai sztár a jövő héten Londonban - a tervek szerint - öt alkalommal áll színpadra. Az ottani rendőrség tájékoztatása szerint a bécsi események nincsenek hatással a londoni koncertekre.