Drasztikus döntést hozott Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó: ezt is meglépték a Nemzetiben történt baleset után

Lekerült Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó neve a Nemzeti Színház társulati tagjait felsorakoztató oldalról. Régóta nyílt titok volt, hogy nem akarnak visszatérni a Nemzetibe, mára véglegessé vált az elválás.

Hosszas, nyilvánosság előtt is vívott vita után szétvált a 2023 novemberében, előadás közben balesetet szenvedett Szász Júlia, illetve Horváth Lajos Ottó és a Nemzeti Színház útja: a már felmondott színészek neve lekerült a színház társulati tagjait felsorakoztató oldalról is. A Blikk szerint régóta nyílt titok volt, hogy a színészek nem akarnak visszatérni a Nemzetibe, később kiderült, a nyár közepén be is adták a felmondásukat, és mára véglegessé vált az elválás. Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó egyébként együtt térnek majd vissza a színpadra a Centrál Színházban, ahol a Bizonyítás című darabban alakítanak apa-lánya párost.

A két színész tavaly november 10-én, a Rómeó és Júlia című előadás közben szenvedett balesetet, amikor Horváth Lajos Ottó, karjában Szász Júliával leesett a díszletről. Kiderült, Horváth Lajos Ottó sérülése maradandó, az igazságügyi orvos szakvélemény szerint jobb keze – amellyel az esés közben az egyik reflektorba tenyerelt, és több órán keresztül műtöttek – olyan mértékben roncsolódott, hogy már soha többé nem fogja tudni behajlítani a kezét, a szorítóereje is magas százalékban csökkent. A többméteres zuhanás során eltört a lába, valamint a válla, a térde és a lábfeje is súlyosan sérült.

A lap is emlékeztet: a Nemzeti Színházzal kapcsolatos ügyük még nem zárult le teljesen, ugyanis még mindig tart a kártérítési ügy, és bár Horváth Lajos Ottó jogi képviselője bízik a békés megegyezésben, egyelőre nem sikerült megállapodniuk. Ezen kívül még a rendőrségi nyomozás is tart, lapunk a BRFK Sajtóosztályától megtudta, hogy gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA