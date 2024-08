Olimpia 2024: Visszadta a reményt a reményfutam Párizsban, továbbjutottak a kajakosok

A Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra, valamint a Pupp Noémi, Fojt Sára kajak páros is bejutott a középfutamba 500 méteren a párizsi olimpián. Mindét magyar kettes harmadik lett délelőtt az előfutamában, de csak az első két hely ért középfutamot, ezért kellett még egyszer vízre szállniuk.

A második reményfutamban együtt szerepelt a két magyar hajó. Csipesék beragadtak a rajtban, de remek utazó sebességgel gyorsan élre álltak és végül simán nyertek. Puppék jobban indultak meg, ők viszont később visszacsúsztak és a negyedik helyen értek célba, de ez éppen elég volt a folytatáshoz. Csipes először a délelőtti négyesről beszélt, amely közvetlenül fináléba jutott: "A kissé hektikus felkészülés ellenére nagyon jó volt. Előzetesen arról beszéltünk, hogy ha fejben ott vagyunk, és mindenki megcsinálja, amit egyesben tud, akkor magunkat is meglephetjük. Szerintem nagyon jó volt, annak ellenére, hogy a táv felétől úgy éreztem, mintha dőlne a hajó, innentől pedig gyakorlatilag kiszálltam, hagytam hogy a lányok becipeljenek. Azt szeretném elérni, hogy magunkat is meglepjük" - szögezte le.

A párossal kapcsolatban a kétszeres olimpiai bajnok Csipes megjegyezte, az egyetlen mumusa a jobbról érkező oldalszél, ettől kissé összezavarodott, így az előfutam nem sikerült. "Aztán most már inkább hátszél volt, így tudtunk egy technikailag nagyon jó pályát jönni, nem kellett belehalni, ez pedig visszahozott kicsit mentálisan" - utalt a reményfutamra Csipes, aki az Európa-bajnokság után került előre vezérevezősnek. Gazsó így a négyesben és párosban is mögötte ül, technikailag ez volt a természetes megoldás, ami úgy tűnik, működik is - tette hozzá.

Pupp Noémi elmondta, a négyes nagyon jó volt, de szeretnének még csiszolni a folytatásra, és szerinte akár a németeket is meg lehet fogni. "A páros előfutam bosszant, mert pár tizeden múlt a továbbjutás, talán ez a tüske maradt bennünk a reményfutamra, ráadásul reggel nyolc óta itt vagyunk és két óránként éles pályákat jövünk. Háromszor kellett ma végigcsinálni a bemelegítés, verseny, levezetés protokollt, ami elképesztően fárasztó." - fogalmazott.

Fojt Sára arról beszélt, hogy nagyon várta már az olimpiai rajtot: "Az utóbbi hetekben csak arra vártunk, hogy végre elinduljon az első futamunk. Örülök, hogy így sikerült zárnunk ezt a napot. Holnap azért jó lesz pihenni, de várom a folytatást."

A nap meglepetését szolgáltatta, hogy a szám első reményfutamában csak ötödik lett az Emma Jörgensen, Frederikke Matthiesen világbajnoki címvédő dán páros, amely így búcsúzott. A középfutamot és a döntőt pénteken rendezik.

