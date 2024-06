Borzasztó fordulat Lagzi Lajcsi ügyében: tovább maradhat a börtönben, egyre rosszabb a mulatóslegenda állapota

Elutasították Galambos Lajos reintegrációs őrizet iránti kérelmét, így a trombitás áprilisig biztosan börtönben marad. Fellebbezésnek nincs helye.

Tavaly április 25-én kezdte meg büntetését a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetben Galambos Lajos, aki akkor úgy számolta, hogy legfeljebb 14 hónapot kell bent töltenie. Előzetes letartóztatásban már 4 hónapot töltött Székesfehérváron, és jó magaviselet esetén büntetésének harmadolását, valamint a reintegrációs őrizetet is megkaphatta volna, így június végén szabadulhatott volna. Azonban a bíróság elutasította kérelmét, és jogerősen is úgy döntött, hogy további 10 hónapot kell bent töltenie - írja a Blikk.

A bírósági meghallgatáson sem az ügyész, sem a büntetés-végrehajtás nem támogatta a reintegrációs lehetőséget. A döntés nagyon megviselte Lagzi Lajcsit, akinek az egészsége sem volt rendben, és most lelkileg is mélypontra került. Ügyvédje, dr. Csontos Zsolt elmondta, hogy a másodfokú igénylést már nem ő, hanem egy kollégája intézte, így nem tudja megerősíteni, hogy a zenésznek továbbra is börtönben kell maradnia.

Galambos Lajos továbbra is a baracskai börtön gyengélkedőjén tartózkodik egészségügyi problémái miatt, és állapota miatt már szinte csak folyékony táplálékot tud fogyasztani. Ha kiengedték volna, otthonában megfelelő orvosi ellátás mellett gyógyulhatott volna. Újabb fellebbezésre már nincs lehetőség, így leghamarabb jövő áprilisban szabadulhat.