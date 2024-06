Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk júniusban: eperhold lesz látható, felbukkan egy üstökös is

Júniusban is számos megfigyelnivaló akad a nyári égbolton. Ismét lehetőség lesz üstököst is észlelni - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja. A nyári napforduló után lesz megfigyelhető az eperhold, majd a 13P/Olbers üstökös is látható lesz, mely utoljára 1956-ban járt földközelben.

Megérkezett a nyár, a napforduló hava, a meleg éjszakákon Tejút-környéki észlelések hava - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló összefoglalója a júniusi égi jelenségek kapcsán. "Júniusban végre újra bolygókat láthatunk a hajnali égbolton, jön a Mars, a Szaturnusz, és a hónap végére a király is visszatér: látszik a Jupiter" - írták. Folytatódik a Hold nagy sorozata, kiemelték a június 16-i nagyon szoros együttállását a Spicával. A 13P/Olbers üstököst, a halvány égi vándort a hónap második felében cserkészhetjük be távcsövünkkel - tájékoztattak.

Június 7-én 30 órás és 43 perces korai holdsarló látható. Az 5-én búcsúzó holdsarló máris visszatér az esti égboltra: 7-én 21:21-kor, szűk hét fokkal a nyugati horizont felett vadászhatunk a szürkületi fényben fürdő kísérőnk újhold utáni megjelenésére. A cérnavékony, 2%-os sarló még az előzőnél is szebb látványt, és nagyon hálás fotótémát ígér! - írják.

Június 9-én Praesepe – holdsarló – Pollux – Castor vonal látható az esti égbolton. Ahogy a Hold egyre magasabbra emelkedik az esti égen, úgy produkál szebbnél szebb együttállásokat. Ennek egyik leglátványosabbja lesz a 9-én 22:23-kor bekövetkező jelenség, amikor is az M44 nyílthalmaz – azaz a szabad szemmel is könnyen látható Jászol; attól nyolc fokra a 12%-os fázisú Hold; további hét fokra az Ikrek bétája, a Pollux; újabb négy és fél fokra pedig a Castor, az Ikrek alfája alkot majd könnyen azonosítható égi vonalat.

Az együttállás elsősorban szabad szemmel lesz látványos – annak viszont, aki egy komolyabb távcső társaságában szemlélné meg, ajánljuk a közelben, a Szekeresben már 12 fokkal a horizont felett járó 13P/Olbers üstököst is.

Június 16-án éjféli csillagfedés: ezen az éjszakán láthatjuk június első érdekesebb csillagfedését: a 6,4 magnitúdós fényességű HD 111199 00:11-kor lép majd be a Hold sötét oldalán, 12 fokos horizont feletti magasságban. A 01:04-kor bekövetkező kilépésre még alacsonyabban, 4 fokkal a nyugati látóhatár felett fog sor kerülni – ennek megpillantása nem lesz könnyű falat a 66%-os fázisú kísérőnk világos oldalán.

Szintén június 16-án nagyon szoros Hold – Spica együttállás figyelhető meg, mely a hónap talán leglátványosabb együttállása. A két főszereplő, azaz a Hold és a Szűz alfája, a 0,9 magnitúdós fényességű Spica napnyugtától késő estig nagyon szoros együttállásban lesz látható a déli égbolton. 20:46-kor, még az alkonyi fényben a kettős távolsága mindössze 6 ívperc lesz, azaz biztos, hogy szabad szemmel észlelni nem tudjuk a kísérőnk melletti csillagot, az egy együttállás megpillantásához ekkor még binokulárra van szükség!

A páros távolsága ezután nőni fog: 21:30-ra, a polgári szürkület beálltára 14 ívpercre, 22:28-ra, a navigácíós szürkület kezdetére 29 ívpercre, ami még mindig nagyon-nagyon szoros és látványos együttállás. Ha van jelenség, amit nem szabad kihagyni, az ez a páros lesz – csak az időjárás legyen kegyes hozzánk!

A június 20-áról 21-ére virradó éjszakán a Hold a Skorpió ollói közt lesz látható, következik a nyári napforduló. Ezen a napon 22:51-kor következik be a nyári napforduló. Ekkor a Föld északi pólusa maximális szögben áll a Nap irányába, és ezzel beköszönt a csillagászati nyár. Az eseményt az égbolt két további jelenséggel koronázza meg: hajnali 01:03-kor a telő, 95%-os megvilágítottságú Hold a Skorpió olló közé vándorol. Kísérőnk mindössze 25 ívperccel lesz látható a 2,9 magnitúdós Pi Scorpii felett, az olló csillagaival és a közeli Antaresszel igazán dekoratív látványt ígérve - írják.

Eperhold lesz június 22-én

Június 22-én a telihold ragyogja be az eget. Ezen a hajnalon 03:08-kor éri el kísérőnk a júniusi telihold fázist, amit a bulvársajtóban néha „eperhold”-nak is neveznek - írja a honlap. "Gyorsan tisztázzuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy kísérőnk piros színben pompázik majd! A név az algonkin indiánoktól származik, akik Észak-Amerika keleti vidékein éltek, és a nyár első teliholdjának idején szüretelték az epret" - magyarázzák. A nyár teliholdjai mindig varázslatosak, akkor is, ha ezen az éjszakán a közvetlenül a sötétség beállta után kelő, és napkeltekor nyugvó kísérőnk miatt más égitestet megfigyelni aligha lesz lehetőségünk.

Június 23-án a 13P/Olbers üstökös holdmentes láthatóságának nyitánya következik. A periodikus, 69 éves keringési idejű 13P/Olbers legutóbb 1956-ban járt földközelben, most pedig újra itt köszönthetjük a Naprendszer belső régióiban. Az égitest június végén kifejezetten jól megfigyelhető lesz az északkeleti égbolton: 7,5 magnitúdó körüli fényességgel nyit az első holdmentes éjszakáján, június 23-án. A kométa ezen a napon 22:40-kor 13 fokos horizont feletti magasságban lesz a Hiúz csillagképben, azután éjszakáról éjszakára feljebb emelkedik, a fényessége pedig enyhén növekszik – egészen július elejéig vadászhatunk ilyen körülmények közt a halvány égitestre.

Június 26-án kettőscsillag-fedést láthatunk. A kettőscsillag belépése a Hold mögé 03:00 körül várható, de az erős holdfény miatt kétséges a megfigyelhetősége. A kilépés a Hold sötétoldalán várható 03:38-kor. A csillagpáros első tagja a 29 Aqr B lép ki a Hold mögül először majd 6,4 másodperc múlva az A komponens. Mindkét csillag 7,2 magnítúdó körüli, az A komponens a DX Aqr fedési kettőscsillag 0.945 napos periódussal.

Június 28-án megfigyelhető a hajnali félhold együttállása a Szaturnusszal és a (42) Isis oppozícióban. A hajnalban is észlelők szép jelenségnek lehetnek szemtanúi 28-án 02:30-kor, amikor a hó végén egyre magasabbra merészkedő, 1,1 magnitúdós gyűrűs bolygó hat fokkal keletre lesz látható a fogyó, 60%-os fázisú félhold mellett. Elsősorban szabad szemes látványosságként ajánlják, de valószínűleg kiváló fotók is készülnek majd az eseményről. Ezen az éjszakán, de még éjfél és holdkelte előtt érdemes vadászni a földközelben levő (42) Isis kisbolygóra, amely 9,4 magnitúdós fényességével oppozícióban is nehéz célpontnak ígérkezik.