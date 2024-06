Megnyílt a pénzcsap a TheVR-nál: óriásit ment Jani és Pisti cége, komoly összeget tettek zsebre a videósok

311,8 milliós árbevétellel zárta a 2023-as évet a TheVR mögött álló vállalkozás - szúrta ki a friss üzleti beszámolóban a Pénzcentrum. Az ország egyik legismertebb és legrégebbi videósainak cége ezzel csaknem megduplázta árbevételét, ahogyan az adózott eredmény is majd' kétszerese lett a 2022-esnek - 84,5 millióról 154,3 millió forintra emelkedett. A videósok viszont ennek csak töredékét vették ki osztalékként.

311,8 millió forintos árbevétellel zárta a 2023-as évet a TheVR, illetve a debreceni tartalomgyártók cége, a WE ARE MEDIA TECH Bt. - derült ki a a Pénzcentrum által kiszúrt éves üzleti beszámolóból. A vállalat ezzel csaknem megduplázta 2022-es teljesítményét (akkor 162,3 millióval zártak). A Fábián Istvánhoz és Komzsik Jánoshoz köthető cég adózott eredménye 154,3 millió forint lett, ez is majdnem duplája a 2022-esnek (ami 84,5 millió forint volt).

A cégnek tavaly 4 alkalmazottja volt, a személyi jellegű ráfordítások 46,3 millió forintot tettek ki 2023-ban, ami bruttó kb. 946 ezer forintos átlagfizetést jelent per fő. A cég kötelezettségei 13,5 millió forintról 23,8 millió forintra nőttek egy év alatt. A melléklet szerint a Bt.-ből 2023-ban 28,2 millió forintnyi osztalékot vettek ki az ország egyik legismertebb és legrégebbi videósai.

