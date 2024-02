Kiderült, mennyit kereshet valójában Azahriah a tripla Puskás Aréna koncerttel

Sorba állnak a koncertszervezők Azahriah-ért, és szinte bármennyit képesek megadni azért, hogy hazánk jelenleg legnépszerűbb előadója az ő színpadukon lépjen fel- írja a Blikk. A lap információi szerint előfordult már, hogy a jegybevétel 75 százalékát is elkérték gázsiként. Ám idénre már kevés koncertet vállal, bármennyi pénzt is kínálnak neki.

Az elmúlt években Azahriah, mindössze 22 évesen, kiemelkedő sikereket ért el a zeneiparban. Dalaival több tízmillió megtekintést ért el a YouTube-on, és először magyar előadóként tölti meg májusban háromszor is a közel 70 ezer férőhelyes Puskás Arénát. Külföldön is terjeszkedik, ősszel pedig megtette első európai turnéját, nagyobb városokban lép fel.

Azahriah már most olyan népszerűségnek örvend, hogy magas összegeket kérhet koncertjeiért, amelyekre a telt ház garantált.

Tavaly keringett egy lista az interneten, amely szerint 6,3 millió forintot kér egy másfél órás koncertért, de telt házas bulijai miatt ez a tarifa akár tízmilliókkal is nőhet.

- árulta el a lapnak az informátor, majd hozzátette, hogy minden koncertre egyedi megállapodásokat kötnek, és Azahriah Magyarországon kevés fellépést vállal a következő időszakra. Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a népszerű előadók árai és feltételei az egyedi körülményektől és a piacon kialakult helyzettől függnek. Azahriah esetében pedig egyértelműen látszik, hogy a korábbi sikerek és a telt házas koncertek lehetővé teszik számára az egyedi feltételek kialakítását és magasabb díjakat kérvényezését.

Hogy ez mennyire számít kiugrónak, arról Tabár Zoltán, a KoncertBooking tulajdonosa mesélt, és elárulta, hogy

a hazai előadók kétféle üzleti modellt követnek ebben a kérdésben. A jellemzőbb, hogy fix árat mondanak, amibe a produkció minden költsége bele van kalkulálva. A másik az, ami ebben az esetben is fennáll: a költségek levonása utáni jegybevételen való osztozkodás. Fontos kiemelni, hogy ebből az összegből nagyjából 10 százalék azonnal levonódik a járulékos költségek miatt (jegyértékesítés, szerzői jogdíjak) – magyarázta a szakember, aki szerint Azahriah reálisan lőtte be a már említett esetben a gázsiját. – Mindenkinek a népszerűségétől függ, mennyit kér és azt meg is adják-e neki. Ez egy kiugró százalékos aránynak mondható, de Azahriah könnyen megteheti ezt is

- fejette ki.

Címlapkép forrása: MTI/MTVA