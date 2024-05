Nem kicsiben játszanak: 720 millió forintért is lehet jegyet kapni Mike Tyson és Jake Paul boxmeccsére

Mike Tyson, a korábbi nehézsúlyú bajnok, és Jake Paul, közösségi média influencer és bokszoló, nyáron csap össze Texasban, amit a Netflix globálisan közvetít. A jegyekért és VIP-csomagokért már most óriási az érdeklődés - tudósított a Cnbc. .

Mike Tyson, az egykori nehézsúlyú bokszbajnok, visszatér a ringbe, hogy Jake Paul közösségi média influencerrel és bokszolóval mérkőzzön meg. A július 20-ra tervezett esemény az AT&T Stadionban, Arlingtonban kerül megrendezésre, amit a Netflix fog világszerte közvetíteni. Ez a mérkőzés az év egyik leginkább várt bokszeseményévé vált, jelentős jegyértékkel és fogadási érdeklődést generálva.

A 58 éves Tyson és a 27 éves Paul közötti profi mérkőzés nyolc kétperces menetből áll majd. Tyson utolsó profi meccse 2005-ben volt, míg legutóbb 2020-ban lépett ringbe egy bemutató mérkőzésen. Az esemény másik kiemelt mérkőzése Katie Taylor félnehézsúlyú világbajnok és Amanda Serrano pehelysúlyú világbajnok között zajlik majd.

A Most Valuable Promotions, amelynek Jake Paul is tulajdonosa, több mint 121 000 rajongót regisztrált elővételre. A jegyek hivatalos értékesítése a következő csütörtökön kezdődik. A promóciós cég egyedülálló ajánlatot is kínál: egy 2 millió dolláros értékű VIP-csomagot, ami magában foglal ringszéli helyeket, találkozót a bokszolókkal és luxus szállást.

A jegyárak már most magasak a másodlagos piacon: a legolcsóbb jegyek 357 dollárért, míg a gyűrűszéli helyek 8 067 dollárért kaphatók. A fogadások terén Jake Paul számít favoritnak a BetMGM szerint, de a fogadott összegek 70%-a Tysonra irányul.

A Netflix ingyen teszi elérhetővé előfizetői számára az eseményt, ami része annak az erőfeszítésnek, hogy betörjenek a sportközvetítések piacára. Tyson és Paul várhatóan nyolc számjegyű összeget kereshetnek ezzel az eseménnyel. Az MVP társalapítója szerint ez lehet az Egyesült Államok történetének legnézettebb streaming sporteseménye.