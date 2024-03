Legendás műsorral tér vissza Geszti Péter a képernyőre: április 15-én indul sokak kedvenc sorozata

Április 15-én hétfőn 20 órakor 3. évadával tér vissza a VIASAT3-ra Magyarország egyik kedvenc élő talkshowja, az Adom a napom. „Mutasd meg a napod, megmondom, ki vagy!” – tartja a műsor kapcsán Geszti Péter, akinek célja továbbra is az, hogy bebizonyítsa, a filter nélküli pillanatok és egy kendőzetlenül őszinte beszélgetés még hazánk közismert és meghatározó alakjait is képes új oldalukról bemutatni. A harmadik szezonban – többek között – Osváth Zsolt, Koltai Róbert, Molnár Ferenc „Caramel”, Radics Gigi, Sváby András, Kiss Gergely, Ábel Anita és Verebes István életének is részesei lehetünk.

Elsőkézből szeretnéd megtudni, hogyan telik többek között Osváth Zsolt, Koltai Róbert, Molnár Ferenc „Caramel”, Radics Gigi, Sváby András, Kiss Gergely, Ábel Anita vagy Verebes István napja? Kíváncsi vagy, milyen örömteli pillanatokban van részük, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük, milyen projekteken dolgoznak vagy éppen mik a jövőbeli terveik?

Ez esetben már nem kell sokat várnod, ugyanis április 15-én indul az Adom a napom 3. évada, amely öt héten keresztül, hétfőtől csütörtökig lesz látható. A vendégek napját már kora reggeltől követni lehet majd a www.adomanapom.hu oldalon, a VIASAT3-on 20 órakor pedig ismét az Adom a napom stúdiójában találhatjuk magunkat. Itt aztán a megszokottakhoz híven Geszti Péter teszi fel élő adásban a kérdéseit a vendégeknek, amelyekre nemcsak ő, de a nézők is garantáltan kíváncsiak.

Az Invisible Island gyártásában készülő műsor egy újdonsággal is jelentkezik, ebben a szezonban ugyanis a nézők is riporterekké válhatnak: az adott napi vendéghez szóló kérdéseiket a hello@adomanapom.hu e-mail címre küldhetik be, melyek közül Geszti Péter ki is választ majd néhányat az élő stúdióbeszélgetéshez.

Ahogy az első két évadban, a meghívottak most is olyan személyek, akikkel Geszti Péter nemcsak a stúdióban, de egy vacsora mellett is szívesen beszélgetne. A paletta igencsak színes, hiszen az új részekben műsorvezetők, üzletemberek, színészek, zenészek és sportolók is a napjukat adják.

Adom a napom 3. évad: április 15-től hétfőtől csütörtökig 20:00-kor a VIASAT3-on!

Címlapkép forrása: MTI/Mohai Balázs