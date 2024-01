Hatalmas bejelentést tett az HBO Max: sikerfilmekkel támadnak 2024-ben, itt vannak a dátumok

Kalandos egy éve lesz a magyar HBO-nak, hiszen az HBO Max-ból MAX lesz: még az idén át fog alakulni a felület.

Az elmúlt két év leforgása alatt hatalmas változásokon ment át a magyar HBO: először az addig ismert HBO Go-ból HBO Max lett, majd 2023. január 1-jétől újabb hatalmas változás történt. Ettől kezdve beszélhetünk ugyanis Warner Bros. Discovery csatornáról beszélhetünk, ami magában toglalja többek között a CNN-t, a TLC-t, Discovery-t és az Eurosportot is. Utóbbi pedig azért fontos, mert a nyári olimpiai játékok közvetítési jogát az Eurosport, és ezzel a WB szerezte meg.

Az első negyedév pedig filmekben és sorozatokban is gazdag volt: bemutatásra kerül a Last of us, a Perry Mason, a White House Plumbers és az Utódlásnak is megérkezett a következő évada. Ráadásul idén már a True Detective is érkezik egy új évaddal, amiben Jodie Foster lesz a főszereplő. Végül és nem utolsó sorban bemutatásra került A Híd című magyar valóságshow, amit Romániában forgattak a nyáron. Ez az HBO Max első realityje.

Ami a jövőt illeti, a mi szempontunkból újabb mérföldkőhöz érkezünk 2024 tavaszán, amikor itthon is elérhető lesz a MAX platform, amely sokkal szélesebb közönségnek nyújt majd szórakozási lehetőséget, hiszen a Maxon (és az Eurosporton is) nézhető lesz majd az Olimpia

– árulta el a Pénzcentrumnak a Warner Bros. Discovery még korábban.

Ezek voltak a legnézettebb filmek és sorozatok az HBO Max-on

A sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy mik voltak 2023-ban a legnézettebb filmek és sorozatok. Érdekesség, hogy műfajok tekintetében még mindig az akció és a vígjáték a legnépszerűbb, azonban tavaly a horror lett a harmadik legnépszerűbb műfaj. Mindezek mellett pedig 38 magyar film került fel tavaly az HBO Max-ra, mint a Larry, az Utolsó esély és a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan

A legnézettebb filmek az HBO Max-on

Harry Potter és a Bölcsek köve A gyilkos járat Végtelen Meg az őscápa : Az árok Harry Potter és az Azkabani fogoly Barbie

A legnézettebb sorozatok az HBO Max-on

Last of us Rick and Morty És egyszer csak… Trónok harca Jóbarátok Agymenők A híd A fehér lótusz Sárkányok háza Shameless – Szégyentelenek

Mozifilm premierek 2024-ben

Egyre többször választják Magyarországot a stúdiók. Itt készültek a Dűne legnagyobb akciójelenetei, illetve a második részét is itt forgatták. A tavalyi rengeteg mozis premier után pedig idén is óriási filmdömping várható. Az idén kerül ugyanis bemutatásra többek között a Dűne második része február 29-én. Ezen kívül jön a Challengers (április 25), március 28-án a Gozilla x Kong folytatása, a The New Emipire. Május 23-án mutatják be a Furiosa: A Mad Max Saga-t, mahd júniusban jön M. Night Shyamalan lányának új filmje, a The Watchers.