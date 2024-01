Ez már tényleg csak az elit luxus hobbija: egyre drágább a vadászat, akár millióba is fájhat 1-1 állat

A vadgazdálkodás szerves része a vadászat, ami a hobbivadászaton túl nagyon fontos szerepet tölt be a szektor egyensúlyának fenntartásában. De vajon mennyibe kerül idén egy vadászat?

Egy korszerű és hatékony vadgazdálkodás szabályozza a vadgazdálkodást, illetve lehetővé teszi a vadászatot. Ezzel ugyanis megakadályozza a jelentős mezőgazdasági és erdészeti vadállatok elszaporodását, illetve megfékezi az állatok között terjedő járványokat, az orvvadászatot és az illegális állatkereskedelmet is. Mindezek mellett pedig fontos Magyarország turizmusa szempontjából is – számolt be a HelloVidék.

A jelenleg érvényben lévő vadászati árjegyzék, mely a 2023. március 1-től – 2024. február közötti vadászévre érvényes árakat tartalmazza. A földrajzilag változatos és vadban gazdag területeken egyéni és társas vadászatokra egyaránt kínálnak lehetőséget. Lássuk milyen árakra számíthatunk a szezonban, nézzük meg néhány erdőgazdaság idei árlistáját.

Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonalában folytat tevékenységet a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság, ahol többek között gímszarvasra, vaddisznóra, muflonra és őzre is lehet lőni. Itt egy 11 kg feletti gímbika trofeáért 4 048 000 forintot kell fizetni. Ezzel ellentétben a mufflonok esetében a csigahossz számít: 80 cm fölötti csigahossz esetén már több mint egymillió forintot kell fizetni. Dámbika trófea esetében 4 - 4,49 kg felett már 1 088 000 forintot kell fizetnünk, 4,50 - 4,99 kg felett pedig 1 928 000 forintot.

A NEFAG Zrt-én keresztül az alföldön tudunk vadászni, leginkább apró vadfajokra. Árakat tekintve, itt egy 4 - 4,49 kg trófeasúlyú dámszarvas esetén 1 014 000 forintot kell fizetni, 4,50 - 4,99 kg között 1 620 000 forintot, 5 kg felett pedig 2 960 000 forintot. Őz esetén a 450 - 499 g trófeasúly között 547 750 forintot, 500 g felett pedig 979 000 forintot. A vaddisznók esetében az agyarhossz számít, ha ez 21 cm felett van, azért a példányért már 533 000 forintot kell fizetni.