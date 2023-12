Mi történt vele? Nyugdíj mellett is kénytelen dolgozni a legendás magyar tévés

Évekkel ezelőtt nyugdíjba vonult, ám azóta is rengeteget dolgozik. Jelenleg is műsort vezet, szerencsére jó egészségnek örvend. A Blikk Dobóvári Gáborral a hazai média egyik meghatározó alakjával beszélgetett.

"Volt olyan időszak az életemben, amikor párhuzamosan dolgoztam a televízióban és a rádióban. Bel- és külpolitikai témákról beszéltem a Kossuthon. Aztán ugyanezt tettem szórakoztatóbb formában az Ablak című műsorban. Soha nem akartam különbséget tenni a rádiózás és a televíziózás között. Mindkettő ugyanazt az élményt, s ugyanazt a kihívást jelentette számomra" - nyilatkozta a Blikknek az egykor komoly népszerűségnek örvendő médiaszmélyiség, Dombóvári Gábor.

Az egykori rádiós és televíziós műsorbezető hozzátette, aki állandó rivaldafényben van, leginkább a közönség szeretetén mérheti le, hogy jól vagy rosszul dolgozik. "Soha nem volt okom panaszra. Írtam három könyvet, dolgozhattam milliós nézettségű, hallgatottságú kultikus műsorokban. S hiába tanultam a Kereskedelmi Főiskolán, később a Testnevelésin, a mikrofon mögött és a kamera előtt találtam meg önmagam" - mondta, hozzátéve: amikor nyugdíjba ment, a közszolgálati televízióban marasztalták, s egy ideig még a sportosztályon is dolgozott. De aztán új kihívásra vágyott. Alapító tagja volt az egykor oly népszerű Calypso Rádiónak, tizenegy éve láthatók a műsorai a hatoscsatornán.

Dombóvári Gábor mindig is óvta a magánéletét. A feleségét eltemette, a fiára viszont büszke, mert szakmabeli, és az ő nevéhez fűződik napjaink néhány hatalmas nézettségű kereskedelmi televízióban futó show-műsora. Az egykori műsorvezető most Budán él, imád főzni. Szerencsére jó egészségnek örvend, s ezt annak is köszönheti, hogy heti rendszerességgel teniszezik.

Végül elmondta: a hatoscsatorna stúdiója szinte az a második otthona, ahol két remek műsort is vezet. "A televíziózás és a rádiózás az egyik szenvedélyem, de van egy másik: nyelvbolond vagyok" - közölte. Éppen ezért beszél lengyelül, németül, oroszul, angolul. De svédül is, erről papírja is van. Azt mondja, rengeteg élethelyzetben vette hasznát a nyelvek iránti rajongásának, de azt is szereti, ha valaki magyarul is szépen beszél, ha már ez az anyanyelve. "Tanítottam évekig a szép beszédet, és elkeseredve mondom, hogy rengeteget romlott itthon a nyelvhasználatunk, a szókincsünk, a kiejtésünk" – összegezte mondanivalóját a műsorvezető.