Oppenheimer vs. Barbie: ebben mégis le tudta nyomni az atombomba atyja a játékbabát?

Kevés fontosabb dolog történt idén a magyar mozikban, mint az Oppenheimer és a Barbie közös premierje július 20-án. Talán csak Reisz Gábor Velencében díjazott Magyarázat Mindenre című filmjének eheti, október 5-i premierje lehet bizonyos szempontból ennél is jelentősebb esemény a magyar mozikban 2023-ban. Mindenesetre az említett két sikerfilmet így október elején is még mindig játsszák a magyar mozik, az egyik azonban lecsúszott a TOP10-es listáról. Vajon ebben is az Oppenheimer maradt alul? Mutatjuk, hogy alakultak az elmúlt műsorhét nézettségi adatai.

A nyár nagy mozis eseménye volt, hogy két nagyon különböző, mégis nagy érdeklődésre számottartó film premierje egy napra került: a Barbiet és az Oppenheimert is július 20-án mutatták a magyar filmszínházak. A két film körül kialakult mémháború kölcsönösen növelte az érdeklődést, és végül összesen több mint egy millió jegyet adtak el rájuk Magyarországon. A rivalizálásban Nolan új dobása, az atombomba atyának életéről szóló film maradt alul: sem a kasszáknál, sem nézőszámban nem tudta megelőzni a Barbiet. Viszont lehetséges, hogy az idő lehetséges az Oppenheimert igazolja? Az elmúlt mozis műsorhét toplistáján ugyanis az látszik, hogy az Oppenheimerre még mindig több mint 5 ezren váltottak jegyet, így október elején még mindig tartja magát a TOP10-ben. A Barbie viszont már lecsúszott a 13. helyre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legtöbben Az Alkotó című sci-fi filmre váltottak jegyet a múlt héten, melynek egyelőre vegyes itthon a fogadtatása, de a látványra biztos nem lehet panasz. A második helyre lecsúszott az előző két hétben első helyen lévő Szenánsz Velencében, amely már új Kenneth Branagh-féle Poirot-adaptáció. Harmadik helyen a Feláldozh4tók a Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint. Ahogy látható, az Oppenheimer még 11 héttel a premier után is a TOP10-ben tudott maradni, szeptember 28-tól október 4-ig még mindig eladtak rá 5 ezer jegyet a magyar mozik. A Barbie viszont lecsúszott a 13. helyre. Az elmúlt másorhéten összesen csaknem 130 ezer jegy kelt el, ez eléggé elmarad szeptember utoljó hetétól, amikor közel 180 ezer jegyet váltottak. Lehetséges, hogy épp ez a hét hozza majd el a fordulatot, hiszen több olyan film is érkezik a mozikba, ami iránt nagy lehet az érdeklődés. Beérett volna az őszi filmtermés? A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat az ősszel a legnagyobb érdeklődésre számot tartó filmek közül. Ahogy már említettük szeptember 28-tól játsszák a magyar mozik Az Alkotó című nagyszabású, akciódús sci-fi thrillert Gareth Edwards rendezésében (Godzilla, Zsivány Egyes). Szintén már műsoron van A szerelem természete, a francia romantikus drámák kedvelőinek örömére, melynek főszereplője szenvedélyesen beleszeret egy olyan férfiba, akitől hatalmas társadalmi szakadék választja el. Sophia és Sylvain együtt küzd azért, hogy a szerelme családja, baráti köre, környezete elfogadja a szerelmüket. Október 5-én mutatták be a mozik Reisz Gábor új, Magyarázat mindenre című filmjét, mely a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Horizontok-szekcióból a legjobb film díját hozta haza. Ha megnézzük a mozik foglalási adatait, találunk hétvégén teltházas vetítéseket, de azért mindehol még nem kapkodták ez az összes jegyet. Egy ilyen közéleti témákkal foglalkozó film esetében viszont egyelőre tippelni sem lehet, mekkora lesz a kezdeti érdeklődés, az meddig tart majd, és milyen lesz a fogadtatás. Szintén október 5-től játsszák a Fűrész X.-et, október 12-től pedig jön Az ördögűző: A hívő is. Ugyancsak októberben két nagyon eltérő kosztümös filmdráma is kerül a mozikba. Az egyik Johnny Depp visszatérő filmje, a Jeanne du Barry - A szerető, mely XVI. Lajos francia király szeretőjéről szól, a másik pedig Yorgos Lanthimos Szegény párák című erősen fikciós, science fiction elemekre építő groteszk drámája. Október 19-től játsszák Martin Scorsese új filmjét, a Megfojtott virágokat, melynek főbb szerepeiben Robert De Niro, Leonardo DiCaprio és Lily Gladstone tűnnek fel. Ugyanekkor érkezik a magyar Cicaverzum című abszurd film, egy fekete kandúr és egy 30-as szingli románcáról. Felmérést készít a Pénzcentrum! A Pénzcentrum idén is kíváncsi olvasói véleményére az óraátállítás kapcsán. Kérjük, hogy rövid kérdőívünk kitöltésével segítsd te is a munkánkat:

