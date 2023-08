Feladják a küzdelmet: fontos magyar színház húzza le végleg a rolót

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sajnálattal jelentjük be, hogy az Átriumban zajló színházi tevékenységünket a most kezdődő évad végével, 2024 nyarán befejezzük - írták a színház Facebook-oldalán. Az intézmény eddig is küzdött finanszírozási gondokkal, a hiányzó forrásokat közösségi finanszírozással pótolták eddig, most azonban a végleges bezárás mellett döntöttek.

"Hihetetlen lökést és erőt adott a teljes színházi csapatnak a tavaly nyári közösségi kiállás az Átriumért, azóta is ebből az energiából létezünk, de be kell látnunk, nincsen remény arra, hogy méltó és kiszámítható környezetben folytassuk a munkánkat. Támogatóink pontos elszámolást kaptak arról, hogy mire használtuk fel az adományaikat, láthatták, hogy milyen fontos volt hozzájárulásuk a jelenlegi túléléshez – de nem lehet minden évben csupán túlélni" - írta az Átrium posztjában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! "Egy olyan intézményt tartunk fenn, amelyben egy ember három helyett dolgozik, ahol egy pillanatra sem lehet nem százhúsz százalékot nyújtani, ahol minden egy hajszálon múlik. Azelőtt szeretnénk befejezni, hogy ez elkezdene látszani a művészeti munkánkon, kollégáink mentális és fizikai egészségén. A jelenlegi helyzet emberileg és szakmailag is fenntarthatatlan" - írták le helyzetüket, hozzátéve: Elfáradtunk, mert ez a most már öt éve tartó kötéltánc pont azt a kíváncsi és alkotni vágyó energiát veszi el mindenkitől, amiért érdemes és élvezetes színházat csinálni. A teljes poszt itt olvasható:

