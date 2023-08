Nem akármibe vágott bele Király Gábor: Guinness-rekordra hajt a magyar kapuslegenda

Már csak 500 nevező kell, hogy magyar Guinness-rekord szülessen októberben! A cél továbbra is, hogy ezren rúgjanak büntetőt az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon.

Sikeresen zajlik a Magyarország egyik legnagyobb közösségi futballeseményére, a III. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságra indított kampány a Brancson: a 1,5 millió forint összdíjazású, kizárólag a 14. életévüket betöltötteknek kiírt versenyre már közel 500-an neveztek.

Tavaly országszerte mintegy 100 helyszínen 2000-en tették próbára tehetségüket és szerencséjüket. Több mint 10 000 rúgás után a döntő napjára a felnőtteknél 120-an, a gyermekeknél 40-en maradtak versenyben, végül a Bozsik Arénában megrendezett fináléban Kiss Márkó és Szeifert Áron vitték el a fődíjakat. A legidősebb rúgó 69 éves volt, a legtávolabbról pedig Londonból érkeztek a viadalra.

Ha augusztus 31-ig meglesz az 1000 jelentkező, azzal rögtön Guinnessrekord-döntésre is lehetőség nyílik: ennyien egy napon, egyazon helyszínen még nem rúgtak tizenegyeseket! A hitelesítést követően a nevezők bekerülnek a rekordok könyvébe.

A fővédnök: Király Gábor

A bajnokság fővédnöke idén is Király Gábor. A magyar válogatott és a német Hertha legendás kapusa immár harmadszor vállalta el a szerepet, a kieséses rendszert és a döntőt a helyszínen követi végig, ráadásul ezúttal is magával hozza a kapusiskolája növendékeit, akik próbára teszik az összes jelentkezőt!

A bajnokságra előreláthatólag az október 7-8-i hétvége egyik napján kerül sor Budapesten. Reggel az úgynevezett területi selejtezőkkel indul a viadal (minden 10. rúgó után 1 rúgó továbbjut), amely később a kiesés rendszerrel (főtábla, 5 győztes pontig tartó mérkőzések) folytatódik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

1 millió forintos fődíj

A közösségi szerveződés jegyében idén egyetlen, közös kategóriában, a felnőtteknél hirdetnek versenyt a szervezők, méghozzá gazdag díjazással:

1. hely 1 000 000 forint

2. hely 200 000 forint

3. hely 100 000 forint

4. hely 50 000 forint

5-8 hely 25 000 forint.

Egy kihagyott tizenegyes után sem kell bánkódni, akkor is KIRÁLY nyeremények várnak a jelentkezőre, hiszen a kiesők automatikusan részt vesznek egy sorsoláson. A fődíj ezen nem más, mint egy páros belépő Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Ezen kívül lehet még nyerni thai masszázst, egy hónapra ingyen sört és Király Gábor által dedikált szürke melegítőnadrágot is. A nevezés mellé ráadásul belépőjegy is jár egy első vagy másodosztályú meccsre.