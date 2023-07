Folytatódik a küzdelem a mozikban: őrült tempóban kapkodják el a jegyeket a Barbenheimerre

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Egy héttel ezelőtt mutatták be az új Barbie filmet, ami már a hétvégén is rekordokat döntött. Azonban nem sokkal maradt el bevéltek szempontjából az Oppenheimer sem, ami – miután ugyanaznap mutatták be, mint vetélytársát – az ellen Barbie filmmé vált az elmúlt hónapokban. A Pénzcentrum most összeszedte az elmúlt egy hét legtöbb bevételt hozó filmjeit.

Egy héttel ezelőtt mutatták be a Barbie és az Oppenheimer című filmeket, amik már hónapok óta lázban tartják a mozik szerelmeseit. A két film, mintha a premierjük bejelentése óta egymással versenyezne megállás nélkül, olyan szinten, hogy lassan már a csapból is rózsaszín víz folyik, miközben a média kétféle emberre osztja a világot: az Oppenheimer- és a Barbie-rajongókar. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A magyarországi bevételeket tekintve pedig ennek a háborúnak egyértelműen a Barbie nyerte meg az első csatáját: Greta Gerwig filmjére ugyanis az első héten 192 ezer 431 néző váltott jegyet a magyar mozikban, amivel a Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint összesen 377 millió 864 ezer forintot hozott. De az Oppenheimer sem marad el sokkal a világ legrózsaszínebb filmje bevételétől. Christopher Nolan filmje a csütörtöki premier óta 320 millió 234 ezer forintot termelt a moziknak, miután 156 850-en voltak rá kíváncsiak. A dobogó harmadik helyére a múltheti első került, a Mission Impossible – Leszámolás – Első része. Tom Cruise filmje 45 százalékkal kevesebb bevételt hozott ugyanis mint múlthéten: 129,6 millió forintról kicsit kevesebb mint 71,2 millió forintra csökkent a bevétele, miközben 34 100 ember volt rá kíváncsi mindössze. Negyedik lett ezzel az Indiana Jones és a sors tárcsája, amire 20 056 ember váltott jegyet, akik ezzel 41,6 millió forint bevételt termeltek a filmnek. Ötödik helyen végzett a héten az Elemi, ami 37,1 millió forintot hozott a moziknak, miután 19 168-an voltak rá kíváncsiak. Az Insodius: A vörös ajtó került a hatodik helyre: a horrorsorozat utolsó része kicsit kevesebb mint 21,7 millió forint bevételt termelt, miközben 10 886 ember váltott rá jegyet. Őt követi a hetedik helyen Jennifer Lawrence új filmje a Barátnőt felvesszük, amire 10 362 lelkes néző volt kíváncsi, amivel körülbelül 21,2 millió forintot termelt. Nyolcadik helyre került Ruby Gillman, tinikráken című gyerekfilm, ami kicsit kevesebb mint 8 millió forintot termelt, miután 4 460-an voltak rá kíváncsiak. Ezt követi a Pókember-A pókverzumon át, amire 4027-en váltottak hegyet és 7 millió 844 ezer forintot hozott. Tizedik lett ezzel a szintén egy héttel ezelőtt bemutatott A mélyben című film, ami körülbelül 4,5 millió forintot termelt azzal, hogy 2 232 ember váltott rá jegyet.

Címlapkép: Getty Images

