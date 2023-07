Gigavihar közelít Magyarország felé: zivatarral, viharos széllel és jégesővel érkezik az ítéletidő

Hétfő estétől helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki az északi megyékben – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Hétfő késő délutántól, kora estétől a közelgő hidegfront mentén északnyugat felől egyre nagyobb mértékben számíthatunk majd heves zivatarokra, amik éjjel is velünk maradnak. A viharok leginkább az ország északi felén, illetve harmadán alakulhatnak majd ki az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint.

A heves esőzéseket pedig erősen viharos, károkozó (>90-100 km/h) szélrohamok, illetve nagy méretű, akár a 2-4 cm-ert is meghaladó jégeső is kísérheti, ráadásul a felhőszakadás alatt lehulló csapadék mennyisége lokálisan meghaladhatja a 40 mm-ert is.

Kedden napközben még nagyobb területen várhatóak nyugatról keletre mozgó zivatarok, sőt, mindemellett nagy eséllyel ezek rendszerbe is szerveződnek majd. Erre elsősorban az ország délkeleti felén és északkeleten számíthatunk, ahol a piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is jelentős esély van!