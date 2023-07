Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a fél országra: zivatar, szélrohamok, jégeső várható

Késő délutánig az ország legnagyobb részén napos, gyengén felhős, száraz idő várható, de a Dunától keletre időszakosan lehetnek erősen felhős körzetek. Az északkeleti tájakon kevés helyen és kis eséllyel kialakulhatnak záporok, zivatarok. Késő délutántól, kora estétől viszont már egyre nagyobb területen válik erőteljessé a gomolyfelhő-képződés, és alakulnak ki záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel északon, északnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. Napközben sokfelé kísérik élénk, a Dunántúlon erős lökések a déli, délnyugati szelet.

Délutánig kevés helyen fordulhat elő zivatar (elsősorban északkeleten), ezeket esetleg viharos (>60-70 km/h) széllökés és jégeső (~1-2 cm) kísérheti. Hétfő késő délutántól, kora estétől viszont egy közeledő hidegfront közvetlen előterében északnyugat felől már nagyobb számban számíthatunk zivatarokra, amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek.

Ezekhez több helyen is társulhat felhőszakadás (>25-35 mm, de lokálisan akár >40 mm is). Kiemelten az ország északi felén, harmadán kiválóak a feltételek heves zivatarokhoz is erősen viharos, károkozó (>90-100 km/h) szélrohamok, nagy méretű (>2-4 cm) jég kíséretében! A zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.

A legmagasabb, piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok is kialakulhatnak - figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Emellett hétfőn a napi középhőmérséklet az északkeleti országrészt leszámítva nagy területen 25 fok fölött, a déli, délnyugati vidékeken 27-28 fok körül alakulhat.