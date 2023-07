Csúnyán megjárta a lottónyertes: milliárdokat kaszált, most mégis újra dolgoznia kell

Csaknem 10 milliárd forintot nyert üzlettársával, néhány rossz befektetés és egy válás után azonban visszatért a munka útjára egy 61 éves férfi. Azért nem járt olyan rosszul, utolsó befektetése egészen jól bejött és reménykedik egy újabb lottónyereményben is.

A most 61 éves Mark Gardiner még 1995-ben 22 590 829 fontot, azaz mai értékén csaknem 10 milliárd forintot nyert üzlettársával, Paul Maddisonnal a lottón. Mára azonban visszatért a munka útjára, miután volt pár rossz befektetése, és 2004-ben elvált negyedik feleségétől is - írja a 24.hu. Azért minden nem fordult olyan rosszra (pár éve egy egész cikket szenteltünk a legszerencsétlenebb szerencsésekről), így is maradt Gardinernek egy focicsapata, a Hastings és egy nyaralója Barbadoson.

A fentiek mellett az utolsó megtakarításaiból befektetett a volt üveges egy üvegekkel foglalkozó cégbe. Itt se gondoljunk kis összegre, 2 millió fontról (csaknem 900 millió forintról) van szó. Ő az üzletvezető, emellett a felméréseket, megrendeléseket is ő intézi.

Azt mondja, bár ha most nyerné meg a lottót, már sok mindent máshogy csinálna, de akkor is abbahagyná a munkát. Azt is elárulta a Sunnak, hogy továbbra is lottózik, méghozzá azokkal a számokkal, amikkel 1995-ben nyert. Ugyanakkor azt szerencséjének érzi, hogy miközben vagyona kezdett kicsúszni a kezéből, a vállalkozásában való tevékenysége segített neki talpon maradni. Pedig ez a befektetés csak egy próbaként indult.

"Nem aggódom, hogy ha kiveszek egy napot, akkor nem tudom majd kifizetni a munkásaim bérét" – nyilatkozta a brit lapnak. Volt üzlettársáról annyit árult el, hogy Jehova Tanúja lett és Skóciában él, de hogy tartják-e a kapcsolatot, nem volt hajlandó elárulni Gardiner.