Súlyos dolog derült ki a hazai kutyapanziókról: figyelj, hová viszed a kedvencedet!

A Szupermenta programban ezúttal létesítményeket, azon belül is kutyapanziókat ellenőriztek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A 12 budapesti és Pest vármegyei intézményben a hatósági ellenőrök az állatok jóllétét kedvezőtlenül befolyásoló, azonnali hatósági intézkedést indokló problémát nem találtak, azonban dokumentációs és egyéb hiányosságok akadtak. Két létesítményről kiderült, a hivatalos nyilvántartásban nem szerepelnek panzióként, ezért ezeket a szakemberek kizárták az értékelésből.

A kutyatartók körében – különösen a nyári időszakban – egyre népszerűbb a kutyapanzió-szolgáltatás igénybevétele. A Nébih szakemberei Budapesten, Budakalászon és Dunakeszin összesen 12 létesítményben ellenőrizték, hogy a kutyapanziók a jogszabályoknak megfelelően működnek-e.

A vizsgált intézmények közül kettő, bár online hirdette a szolgáltatást, az ahhoz szükséges hatósági nyilvántartásba vétellel nem rendelkezett. Az ellenőrök mindkét létesítmény vezetőjét felszólították, hogy amennyiben kutyapanziós tevékenységet szeretnének végezni a jövőben, pótolják a hatóságnál a nyilvántartásban való rögzítést. Bár a Szupermenta tesztben így nem vehettek részt, azonban mostanra mindkét intézmény megtette a szükséges bejelentést.

A tesztbe bejutott tíz kutyapanzióban a szakemberek többek között ellenőrizték a rendszeres állatorvosi felügyelet biztosítását, valamint a működési engedélyeket vagy a nyilvántartásba vételi határozatokat. Ezeket minden esetben rendben találták.

Jogszabály írja elő, hogy a kutyapanzióknak milyen, az állatok egészségére és jóllétére nézve megfelelő, körülményeket kell biztosítaniuk.

A szakemberek figyelemmel kísérték többek között a szökésbiztos elhelyezés megvalósulását, a boxok és kennelek biztonságosságát, továbbá arról is megbizonyosodtak, hogy a megbetegedett, sérült állatok elkülönítésére van-e lehetőség. Ezeknek az előírásoknak is megfelelt minden kutyapanzió. Több helyen találtak azonban kisebb hiányosságokat. Kifogásolták például a fertőtlenítés eszközeit és módjait, valamint a rosszul fertőtleníthető padozatot. Az oltási kiskönyvek vagy kisállat útlevelek helyszínen tartásával, valamint az érvényes veszettség elleni oltások meglétével is akadtak problémák. Az érintetteknek a jövőben változtatniuk kell az oltások és az oltási kiskönyvek ellenőrzésének gyakorlatán, továbbá a feltárt hibákat a megadott határidőn belül javítaniuk kell.

A hatósági ellenőrzéskor a panzió vezetői, dolgozói részt vehettek egy „gazdi szempontú” kérdőíves felmérésben is, olyan kérdéseket érintve, mint például, hogy van-e udvar a szabadtéri mozgáshoz, éjszaka felügyelik-e az állatokat vagy lehetséges-e a próbanap. A panziók értékelése elsősorban a hatósági ellenőrzés alapján történt, de a kérdőíves felmérés eredményei is hozzájárultak a végső minősítésekhez. Négy budapesti kutyapanzió kapott „kiválóan megfelelt” minősítést: a CityPets kutyapanzió, a Doggy DeLuxe kutyapanzió, az Édenkert kutyapanzió, valamint a Hotel Vau kutyapanzió.