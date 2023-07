Kiderült a súlyos igazság a Duna vízminőségéről: tényleg megbetegedhet, aki a folyóban strandol?

Nincs semmi baj a Duna vízminőségével, így nem kell félni a strandolástól a kijelölt helyeken. Viszont, ha valaki tiltott helyen fürdőzik, az akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat.

Az olcsóbb és elérhetőbb Dunában fürdőzéstől sokan ódzkodnak, számos legenda kering arról, hogy a vize – főleg a budapesti szakaszon – szennyezett és betegségeket okoz. A helyzet azonban sokkal jobb, mint az 1990-es és 2000-es években volt, sokat javult a folyó vizének tisztasága és ezzel együtt a megítélése is. Az az elmúlt évtizedekben a szennyvíztisztítási technológiák megbízhatósága rengeteget fejlődött, a tisztítási folyamat pedig jóval kontrolláltabb, mint a rendszerváltáskor - közölték a 24.hu-val az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakértői.

A tisztítás nélkül a Dunába jutó háztartási szennyvíz mennyisége lecsökkent, valamint az ipari szennyvíz is jóval kevesebb lett a szocialista nagyipar megszűnése, illetve a korszerű ipari tisztítók miatt. Emellett a hajók is sokat fejlődtek az utóbbi években, és ezek sem szennyezik annyira a vizet, mint régen. A strandok vizét pedig a Nébih ellenőrzi, így a megbetegedés esélye alacsony.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy csak kijelölt fürdőhelyen szabad strandolni, amiből hazánkban jelenleg 22 darab van a folyó mentén!

Az óriási veszély mellett már csak azért sem tanácsos Magyarországon nem kijelölt helyen fürdőzni, mert ha elkapnak valakit a hatóságok, az komoly bírságot kaphat. Itthon általános szabály, hogy tilos fürdeni

hajóútban,

hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják,

nagyhajók,

úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében,

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres,

hidak,

vízkivételi művek,

egyéb vízi műtárgyak,

komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

Szintén tilos fürdeni kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén, egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Aki tiltott helyen csobban, az szabálysértést követ el!

Ugyanis a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet rendelkezik a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól. E szerint helyszíni bírságot kiszabhat rendőr, közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, és még a halászati őr is, ennek mértéke 5 és 50 ezer forint között bármennyi lehet. Viszont ha hat hónapon belül ismét elkapnak minket, hogy a tilosban fürdünk, akkor 70 ezer forintra is megbüntethetnek. Ha fel is jelentik a szabálysértőt, akkor akár 150 ezer forintra is megbüntethetik.