Soha nem látott filmeket jelentett be a SkyShowtime: ezeket bűn lenne kihagyni

Bejelentette nyári premierjeit a SkyShowtime. Júliusban érkezik a streaming szolgáltóra a Ghost of Beirut, a Bupkis, a Star Trek: Strange New Worlds új évadja és a Babylon is többek között.

Bejelentette a SkyShowtime, hogy milyen filmek és sorozatok érkeznek hozzájuk júliustól egészen augusztus végéig. Ilyen a nagysikerű Babylon, a Star Trek: Strange New Worlds új évada, illetve egy karácsonyi horror is, a Violent Night.

Ghosts of Beirut (július 3.)

A Ghosts Of Beirut a 21 éves Mughniyeh (avagy a Szellem) történetét dolgozza fel, aki a semmiből bukkant fel, és több amerikai haláláért felelős, mint bárki más a 9/11 előtt. A sorozat amerikai, izraeli és libanoni szemszögből meséli el Mughniyeh életét a dél-bejrúti síita nyomornegyedektől egészen az öngyilkos merénylők koncepciójának kidolgozásáig, amely olyan halálos taktikának bizonyult, hogy a férfiból villámgyorsan a világ legveszélyesebb terroristája lett.

Juan Carlos: Downfall of The King (július 3.)

A spanyol trónról 2014-ben lemondott I. János Károly spanyol királynak hősként kellett volna bevonulnia a történelemkönyvekbe, de a sorozatos botrányok foltot ejtettek hírnevén és a monarchia jövőjén. A bátyja véletlen lelövésétől kezdve a pénzmosáson át a korrupcióig minden sötét ügy napvilágra kerül ebben a lebilincselő dokumentumfilm-sorozatban. A filmsorozat a király legközelebbi bizalmasaival – köztük a király régi szeretőjével, Corinna Zu Sayn-Wittgensteinnel – készített, meglepő részleteket tartalmazó interjúk is láthatók. Egy legenda nyilvános bukásának igaz története.

The Sleepers (Bez vědomí) (július 10)

A The Sleepers egy 1989 végén, a szovjet birodalom összeomlásakor játszódó kémdráma. A 40 éven át tartó moszkvai uralomnak véget vető bársonyos forradalom kellős közepén egy átlagos, hétköznapi nő belecsöppen az egymásnak feszülő állambiztonságiak és a disszidensek merőben eltérő világába, és fokozatosan rákényszerül, hogy döbbenetes titkokat fedjen fel róluk.

Bupkis (augusztus 4)

A Bupkis egy új vígjáték, amely Pete Davidson (The King of Staten Island, Saturday Night Live) történetét mutatja be, aki egy sajátos családdal megáldva és a hírnév csapdájában vergődve igyekszik értelmes emberi kapcsolatokat kiépíteni. A meglepően őszinte, félig önéletrajzi ihletésű sorozat főszereplői Edie Falco (The Sopranos, Nurse Jackie) és Joe Pesci (Goodfellas, The Irishman), akiket egy sztárokból álló mellékszereplő-gárda vesz körül. A valóság és az abszurditás határán egyensúlyozó film azt mutatja be, mit jelent Pete Davidsonnak lenni. Üdv Bupkisban!

Tuff Money (Bani Negri) (augusztus 4)

A Tuff Money két közlekedésbiztonsági technikus történetét követi nyomon, akik véletlenül elindítanak egy megállíthatatlan lavinát: miután felbosszantották magukat, hogy a legrosszabb helyeket kapták a bárban, ahol egy focimeccset akartak megnézni, Doru és Ionel azzal kezdenek viccelődni, hogy végrehajtanak egy rablást, hogy soha többé ne kelljen a társadalmi ranglétra legalján tengődniük. A beszélgetésüket kihallgatja a bár kétes hírű tulajdonosa, és a poénnak induló ötlet elindul a megvalósulás útján. Doru és Ionel egyszer csak azon kapja magát, hogy rájuk akarják kényszeríteni a rablás végrehajtását. Kiszállni nem tudnak, mert bárhova fordulnak segítségért, még a hivatalos szervek is csak azt nézik, hogyan kaphatnak részt a zsákmányból, így a két kutyaszorítóba jutott főhős megpróbál lavírozni az erkölcsi tartás és az életben maradás között.

Star Trek: Strange New Worlds (új részek hetente)

A Star Trek: Strange New Worlds azokat az éveket mutatja be, amikor Christopher Pike kapitány kormányozta a U.S.S. Enterprise űrhajót. A sorozatrajongók nagy kedvence, Anson Mount alakítja Christopher Pike kapitányt, Rebecca Romijn az első tisztet, a „Number One-t”, Ethan Peck pedig Spock tudományos tisztet. A sorozat Pike kapitány, Spock tudományos tiszt és az első tiszt kalandjait követi nyomon még azt megelőzően, hogy Kirk kapitány a U.S.S. Enterprise fedélzetére lépett, hogy új világokat fedezzenek fel szerte a galaxisban.

Bros (július 1)

A vígjátékproducer, Judd Apatow (The Big Sick) két vígjátékzsenivel, Nicholas Toller rendezővel (Neighbors) és az Emmy-díjra jelölt Billy Eichnerrel (Billy on the Street) együttműködve hozta tető alá ezt a romantikus komédiát. A Bros középpontjában két meleg férfi áll, akik a szerelem rögös ösvényére lépnek, ám az előttük tornyosuló legnagyobb akadály az egyéni elköteleződési problémáik leküzdése.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Babylon (július 6)

Damien Chazelle alkotása, a Babylon egy eredeti történet, amely az 1920-as évek Los Angelesében játszódik Brad Pitt, Margot Robbie és Diego Calva főszereplésével, és olyan kitűnő mellékszereplőkkel, mint Jovan Adepo, Li Jun Li és Jean Smart. A hatalmas ambíciókról és elképesztő túlzásokról szóló történet számos karakter felemelkedését és bukását követi nyomon a korai Hollywood féktelen, dekadens és züllött díszletei között.

Violent Night (július 7)

David Harbour (Black Widow) játssza a főszerepet ebben az izgalmas filmben. Karácsony estéjén néhány zsoldos túszul ejt egy csapatnyi embert, de azt álmukban sem gondolták volna, hogy legnagyobb ellenfelük a Mikulás lesz. Az akciófilm-producer, David Leitch (John Wick) a Sonic the Hedgehog-franchise íróival (Patrick Casey-vel és Josh Millerrel) együtt új színt visz a hagyományos karácsonyi hangulatba, és megmutatják a Mikulás kevésbé jóságos oldalát.

Eight for Silver (július 15)

Az 1800-as évek végén megtámadnak egy egykor békés, távoli vidéki falut – de hogy ki vagy mi, azt senki sem tudja. A falusi pletykák elátkozott földről, természetfeletti erőkről, sőt démoni lényekről is szólnak, miközben egyre többen tűnnek el és egyre több gyilkosság történik. Amikor John McBride, a patológus megérkezik, hogy kivizsgálja a veszélyt, olyan mélységű és olyan baljós dolgokra bukkan, hogy azok minden képzeletét meghaladják.

Puss in Boots: The Last Wish (július 22)

A Csizmás Kandúr (hangja az Oscar®-díjra jelölt Antonio Banderas) rájön, hogy kalandvágya komoly áldozatokkal jár. Kilenc életéből nyolcat már elfecsérelt, így csak egy élete maradt. Izgalmas utazásra indul, hogy megtalálja a mitikus Utolsó Kívánságot, és visszaszerezze kilenc életét.