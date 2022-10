A korona, Sárkányok háza, A Hatalom Gyűrűi: súlyos dolog derült ki Magyarország kedvenc sorozatairól

Az utóbbi években egyre nagyobb teret nyernek a sorozatok hála annak, hogy a streaming szolgáltatók aranykorának. Egy-egy évadra már közel annyit költenek (ha nem többet), mint egy nagy költségvetésű hollywoodi blockbusterre, azonban a befektetett pénz és energia nem mindig látszik meg az adott sorozat minőségén. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mik voltak az elmúlt évek legdrágább sorozatai, és azok pontosan milyen fogadtatást is kaptak. Tehát, hogy megért-e ennyi pénzt ölni a látványba, vagy jobb lett volna még a forgatókönyvvel bíbelődni egy keveset.

Az elmúlt években megdőlni látszik a televíziók egyeduralma és sokan a klasszikus moziélmény végét is hirdetik, miután a streaming szolgáltatók szépen lassan átvették az uralmat a filmezési, sorozatnézési szokásaink felett. Lassan már nincs olyan háztartás, ahol ne fizetnének elő valamilyen szolgáltatóra, sőt a kereskedelmi televíziózás két magyar nagyágyúja, a TV2 és az RTL is bejelentette, hogy saját streaming szolgáltatót indít. Ahogyan pedig korábbi cikkünkben is összefoglaltuk lassan már többet fizetünk a digitális rezsiért, mint a normálért.

A fentiek miatt pedig egyáltalán nem véletlen, hogy a streaming oldalak egyre magasabbra teszik a lécet, hogy egymásra tudjanak licitálni. Lassan fél évente dőlnek meg a költségvetési rekordok, és a Trónok harca 2019-es költségvetési rekordja már réges-régen a múlté. Azonban felmerül a kérdés – már csak az előbb említett sorozat évadzárójnának hatalmas bukása miatt is –, hogy valóban megéri-e ennyi pénzt ölni egy-egy epizódba, vagy jobb lenne esetleg jobb lenne a történetbe, esetleg a karakterek fejlődésére fordítani több energiát. Ennek a kérdésnek jártunk most utána a collider.com segítségével.

A korona (The Crown): 13 millió dollár epizódonként

A korona a Netflix egyik sajátgyártású sorozata, ami 2016-tól fut a csatornán és jelenleg az 5. évadot várjuk, aminek november 9-én lesz a premierje. Nem meglepő azonban, hogy egy ilyen kaliberű sorozatnak a költségei is magasak, hiszen egy korabeli drámáról beszélünk, ami végig kiséri II. Erzsébet uralkodását a kezdetektől. Költeni kell ugyanis történelmileg pontos díszletekre, jelmezekre, miközben gondoskodni kell a megfelelő sminkről és hajról is minden epizódban. Nem utolsó sorban pedig olyan színészeket kell találni, akik megfelelően meg tudják formálni a történelmi karaktereket, és lehetőleg még hasonlítanak is rá. Esetünkben pedig 1-2 évadonként a teljes színészgárda cseréjével is számolni kell.

A Korona költségvetése epizódonként 13 millió dollár (körülbelül 5 és fél milliárd forint) pedig a jelek szerint megérte: 2016 óta szinte mindegyik évben tarol az Emmy-gálán és több BAFTA díjat is bezsebelt az évek alatt. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg 8.7 ponton áll az IMDB-n.

Trónok harca (Game of Thrones): 15 millió dollár epizódonként

Az HBO talán legismertebb kultsorozata, a Trónok harca George R. R. Martin fantasy regényeit szerette volna sorozat formájában adaptálni, változó sikerrel. A 2011 és 2019 között futó sorozat záró évada ugyanis olyan rosszra sikeredett, hogy még a színészek se szívesen fogalmazták meg véleményüket a végeredményről. Azonban az első évadok rendkívül sikeresek voltak, és a rossz minőség és az összecsapott lezárás ellenére is rekord nézettségeket produkált a sorozat.

Az HBO sorozata az első évad alatt még 5-6 millió dollárba (körülbelül 211-253 millió forint) került, azonban ez a keret az utolsó évadra 15 millió dollárra (több mint 6 milliárd forint) emelkedett, mivel a szereplők és a stáb többek között az Egyesült Királyságban, Horvátországban, Izlandon, Spanyolországban, Máltán és Marokkóban is forgatott párhuzamosan. Ráadásul a temérdek jelmezről és a CGI sárkányokról sem érdemes megfeledkezni. A befektetett pénz pedig megérte, annak ellenére is, hogy a rajongók szinte semmit se láttak az utolsó részből, olyan sötétre sikeredett: a sorozat 59 Emmy-díjat zsebelt be, miközben még mindig 9.2 ponton áll az IMDB-n.

A Mandalóri (The Mandalorian): 15 millió dollár epizódonként

A Disney+ egyik első sajátgyártású sorozata, a Mandalóri új fejezetet nyitott a Star Wars franchise-ban. A történet a Jedi visszatér eseményei után játszódik és egy fejvadász történetét követhetjük végig, aki megment egy Yodával azonos fajba tartozó csecsemőt, aki a saját fajtájához szeretne visszakerülni.

A 15 milliárd dollár itt leginkább a gyártás során alkalmazott digitális utómunkákra ment el, hiszen szinte mindent CGI segítségével hoztak létre az alkotók egy zöld háttér előtt. A sorozat eddig még csak 2 évadot élt meg, de még így is 14 Emmy díjat söpört be, miközben 8.7 ponton áll az IMDB-n.

Sárkányok háza (House of Dragon): 20 millió dollár epizódonként

A Trónok harca előzménysorozata megdöntötte az HBO eddigi nézettségi rekordját, hiszen közel 10 millióan követik nyomon a Targaryenek történetét. A Sárkányok háza körülbelül két évszázaddal játszódik korábban az eredeti sorozatnál és a Targaryen-ház történetét mutatja be, azon belül is azt a szakaszt, ami a sárkányok eltűnéséhez és egy polgárháborúhoz vezetett.

A rengeteg CGI sárkány és a forgatási helyszínek pedig ebben az esetben se kerültek kevesebbe: epizódonként 20 millió dollárt (kicsit kevesebb mint 8 és fél milliárd forint) költöttek arra, hogy kijavítsák az előző évadzáró hatalmas bukását. Azonban koránt sem biztos, hogy megérte. Bár az első évadban leginkább a szereplőket ismerjük meg, és felvezetik nekünk a háborút egészen lassúra sikeredett az évad (bár aki szereti a politikai játszmákat és az intrikát az ezt is élvezni fogja) és a rajongók se voltak elragadtatva. Mindössze 8.6 ponton áll az IMDB-n a sorozat.

WandaVízió (WandaVision): 25 millió dollár epizódonként

A Marvel a 21. század legnépszerűbb filmes franchise-át építette fel, amire egy percig nem sajnálta a pénzt. A Bosszúállók: Végjáték 400 millió dollárjába került a cégnek és szemmel láthatóan nem kívánja megkurtítani a költségvetését, hiszen a sorozataiba is dollárszázmilliókat öl bele.

A Disney+ ugyanis 2019-es indulása óta minden Marvel sorozat esetében (mint a WandaVízió, a Loki vagy a Sólyomszem) 25 millió dollárt (megközelítőleg 10 milliárd forint) költött epizódonként. A WandaVízió esetében viszont nem biztos, hogy megérte, ugyanis az IMDB értékelése mindössze 7.9, annak ellenére is, hogy a sorozat nagyon jó kritikákat kapott.

Stranger Things: 30 millió dollár epizódonként

A Netflix egyik legsikeresebb sorozata a Stranger Things, aminek most készül az 5., záró évada. A sorozat egy kisvárosi meséből egy sötét, akciódús horror sci-fivé nőtte ki magát az évek során tele titkos kormányzati létesítményekkel és orosz összeesküvésekkel. Mindezt úgy, hogy közben remekül bemutatja a kiskamaszok és kamaszok problémáit.

A negyedik évad pedig jóval ambiciózusabbra sikeredett, mint az eddigiek, ami a költségvetésen is meglátszik: 30 millió dollárba (kicsit több mint 12 és fél milliárd forint) került epizódonként. Ennek oka, hogy a negyedik évad nagy része Hawkinson kívül játszódik, ráadásul sokkal látványosabb és nagyobb akciójelenetekkel is találkozhatunk, miközben az epizódok hossza is megnőtt, hiszen a megszokott 45-60 perc helyett sokszor 90 perc hosszúak is voltak. A jelek szerint viszont megérte: a 4 évad eddig összesen 12 Emmyt söpört be, miközben 8.7 ponton áll az IMDB-n.

A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi (The Lord of the Rings: Rings od Power): 58 millió dollár epizódonként

Epizódonként 58 millió dollárral (körülbelül 25 milliárd forint), azaz összesen 465 millió dolláros költségvetésével, az Amazon Prime A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi című filmje a valaha elkészült legdrágább sorozat lett a világon, ami bőven meghaladja az eredeti trilógia 281 millió dolláros költségvetését.

A költségvetés pedig ebben az esetben is érthető, hiszen Pazar díszletek és jelmezek segítségével keltették életre többek között a Kazad-dűm földalatti katakombáit és Tolkien jól ismert világát. Azonban a nagy költségvetés szemmel láthatóan nem elég ahhoz, hogy osztatlan sikert arasson egy sorozat: az IMDB-n a rajongók mindössze 6.9 pontra értékelték, ami messze a legrosszabb eredmény a listánkon.

De akkor tényleg megérte?

Ha megnézzük a fenti számok és az IMDB pontszámok alakulását, akkor látható, hogy a nagy költségvetés egyáltalán nem azonos a sikerrel is. Elég csak megnéznünk a Hatalom Gyűrűi értékelését és azt, hogy a sorozat költségvetése majdnem az eredeti Gyűrűk Ura trilógia duplájába került, mégis 6.9 pontra értékelték azt a nézők.

Ráadásul ezeknek a sorozatoknak az összehasonlítása is nehéz, hiszen teljesen más egy fantasy és egy képregénysorozat célközönsége, mint egy történelmi drámáé. Arról pedig végkép nem szabad megfeledkeznünk, hogy az, hogy a közönség alacsonyabb pontszámot adott egy sorozatra nem jelenti annak sikertelenségét, hiszen az ilyen esetekben a legtöbb pénz a merchandising-ból jön be, azaz a termékekből, amiket eladnak a franchise égisze alatt.