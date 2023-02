Itt a nagy bejelentés: újabb streaming-szolgáltató tarolná le Magyarországot

A Network4 csatornáit évek óta élvezhetik a magyarok, de ez idáig nem minden szolgáltatónál volt elérhető az összes csatorna. Azonban ez most megváltozott, ugyanis mostantól nem rég indult Max4 csatorna már a Telekomnál is elérhető lesz.

A Network4 olyan csatornákat foglal magában, mint a Story4, az Arena4 vagy a Match4 többek között. Ezeket a csatornákat a legtöbb szolgáltatónál eddig is lehetett fogni (csomagtól függ, hogy az idetartozó összesen 11 csatorna közül melyeket tudunk nézni) azonban eddig a Max4 nem mindenhol volt elérhető. Ez azonban változott, és mostantól a Telekom előfizetői is élvezhetik a csatornát.

A ma reggeli sajtótájékoztató keretében a Network4 azt is bejelentette, hogy a sportstreaming oldaluk, a NET4+-on nemsokára már nemcsak 5 különböző sportcsatornát tudunk majd streamelni, hanem 8-at is. Varga Attila, a Network4 online tartalomfejlesztési és kommunikációs igazgatója azt is megsúgta, hogy még az idén elindul a szórakoztató streaming oldala is a csatornának, ahol filmeket és sorozatokat tudunk majd nézni. Ezek mind egy felületre kerülnek majd és még a nyár előtt elindul az új streaming oldal, aminek az Android alkalmazása már el is készült. Bár Varga Attila az új oldalról nem sokat árult el – még a nevét se tudtuk meg –, de azt megtudtuk, hogy a kérdést egy teljesen új oldalról tervezik megközelíteni.

Mindezek mellett új műsorokkal is szolgál a csatorna: a sportrajongók nemcsak az online felületen, de két sportcsatornán is nézhetik a közvetítéseket, például a Superbowl-t, amit hazánkban egyedül itt közvetítenek. Ezen kívül az európai foci rajongói, és a filmek szerelmesei is jól jártak. A csatornán ugyanis meg tudjuk nézni Ligue1 és a Premier League összefoglalóit is többek között, illetve második évadával érkezik a Galileo.