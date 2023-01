Pénzügyeiről vallott a Madách Színház sztárja: futárnak állt a Barátok Közt után

A népszerű színész, Pesák Ádám életében egymást érik a változások. Az utóbbi évek mindenesetre nem voltak neki könnyűek, ugyanis éppen akkor ütött be a járványhelyzet, majd az azt követő válság, mikor a legnagyobb erőkkel igyekezett építeni karrierjét.

"Éppen a lezárások előtt kaptam meg életem első címszerepét a Tesla musivalben, összesen két előadást játszottam belőle, és aztán minden bezárt. Ez igazán tarkón vágott. Borzalmas érzés volt, hogy nem játszahtok, nem élhetek a hivatásomnak" - vallott őszintén a Story magazinnak az utóbbi évek nehézségeiről Pesák Ádám.

A népszerű tv-s és színházi színész persze próbálta maga mögött hagyni a problémákat. Attól sem tántorodott vissza, hogy civil munkát vállaljon. Hiába adott ugyanis az őt foglalkoztató Operettszínház a lezárások alatt is egy alapbért színészeinek, az áremelkedések miatt sok színház is zárva tartott a pandémia után is, mert nem tudják fizetni a gázsszámlát.

Ezen fejlemények után döntött úgy Pesák Ádám, hogy amíg kell civil foglalkozásokkal tartja fent magát. Az egyik nagy ételszállítónak futarákodott is egy ideig, és olykor pultosként vállalt munkát egy kisebb kávézóban.

A színész a magazinnak adott riportjában persze nem panaszkodott, hiszen alapvetően sok színházi feladata is van, ami elég lenne a megélhetésére. Ahhoz azonban, hogy állandóan félre is tudjon tenni valamit, a holtidőszakokban a mai napig munkát vállal a kévzőban.