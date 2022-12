Elhagyatva találták meg a milliárdos luxuskastélyát: így pusztul le az elképesztő vagyon + videó

Egy elhagyatott, 30 000 négyzetméteres kastélyra bukkantak, ami szinte újszerű állapotban áll egy hatalmas telken. A tulajdonos több milliárd forintért építtette fel, viszont a család később elhagyni kényszerült az ingatlant. A pakolással se nagyon vesződtek, minden drága holmit hátrahagytak.

Egy elhagyatott, 30 000 négyzetméteres kastélyra bukkantak az Egyesült Államokban, ami szinte újszerű állapotban áll egy hatalmas telken - számolt be az RTL.hu a New York Post alapján.

A 10 hálószobás, 11 fürdőszobás ingatlanra Jeremy Abbott és a BigBankz vloggercsapat talált rá, akik a villa pontos helyét nem árulták el, de elmesélték a történetét. A villa tulajdonosa az ország egyik legjobb orvosi egyetemén végzett sebészként, négygyermekes apa, több orvosi rendeőt is üzemeltet, 2006-ban húzta fel az elképesztő épületet 10,5 millió dollárért, azaz mai árfolyamon több mint 4 milliárd forintért.

Azonbana ház építése közben a tulajdonos fia elhunyt egy repülőbalesetben, a család összetört, hatalmas tartozást halmoztak fel, és életbiztosítási pénzt sem kaptak, így el kellett hagyniuk a kastélyt. Állítólag a család a mai napig 8 millió dollárral, azaz kb. 3 milliárd forinttal tartozik, nem beszélve az 50 000 dolláros (átszámolva majdnem 19 millió forintos) havi törlesztőrészletről.

A videósok szeint az ingatlanban szinte mindent otthagytak: márkás ruhákat, cipőket, egy Mercedest, egy Volkswagen Beetle-t és egy Land Rovert is. A legszomorúbb látvány mégis a nappali közepén díszelgő 12 méteres karácsonyfa, de drága bútorok és tévék is akadtak a kastélyban. A telken egy egész sportkomplexum is épült, amit mára benőtt a gaz.

