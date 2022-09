Vili bácsi színháza sem ússza meg a rezsiemelést: így csökkentik a költségeket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Várkonyi András, akit a legtöbben a Barátok köztben alakított szerepéről, Vili bácsi karakteréről ismernek, 73 évesen is aktívan dolgozik. Szinkronizál, színházban játszik, tanít, de aggódik is a szakma miatt - mondta el az RTL Reggeli műsorában. Azt mondta, mondtak már le előadást amiatt, hogy nem tudják kifűteni a művelődési házat, így anyagilag is problémát jelenthet a következő időszak. Pedig neki ennyi idősen is a munkája a "lételeme”.

Arról korábban lapunk is beszámolt, hogy Kulturális és közintézmények kerültek nehéz helyzetbe egyik napról a másikra, mert kiestek a kedvezményes gáz- és áramárra jogosultak köréből. Több százmilliós plusz költség is adódhat a tágas belső terek fűtéséből - mint az előadóterek, aulák, dísztermek, művelődési házak, kultúrházak, könyvtári olvasótermek, tornatermek stb. - miközben a költségvetés eddig is szűkös volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Címlapkép forrása: Várkonyi András Hivatalos Oldala

