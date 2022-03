Elképesztő kulisszatitkot árult el Balogh Levente: felültették az RTL Cápáit, erre ők sem számítottak

Új epizóddal jelentkezett a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag, amelynek legújabb sorozata a Cápák Közöttel foglalkozik. Hogyan lehet nyertes pitchet készíteni, mi történik a győztesekkel a műsor után, hogyan indítják el az együttműködést - erre kerestük a választ a sorozat első részében, ahol mi is bepillanthatunk a műsor kulisszái mögé.

Sikeres, és elhibázott befektetések, profit, kockázat és a legőrültebb ötletek: a Cápák között három versenyzőjét, és három ötletet követ a CashTag új sorozata, amelyben a nagyhalak is megszólalnak. A legújabb epizódban a Vegi Pont csapatát faggatták a sikerről, arról, hogy jelenleg hol tart a cég, és hogyan kell elképzelni a műsor utáni együttműködést a Cápákkal. A vállalkozókon kívül a két befektetőt, Tomán Szabinát, és Balogh Leventét is megkérdeztük, ők hogyan látják a befektetést, mi alapján szállnak be egy-egy vállalatba.

A műsorban is nagy sikert aratott a Vegi Pont ötlete, hiszen a magyarok imádják a csalamádét és a savanyúságot. Az adatok is ezt támasztják alá, a KSH legújabb adatai szerint Magyarországon az egy főre jutó éves tartósitott zöldség fogyasztás 2020-ban 13,6 kilogramm volt. Itthon fermentálással készül a savanyúság, és a sós lében eltett zöldségnek rengeteg pozitív élettani hatása is van. Tavaly a felmérések alapján a koronavírus miatt a kisüveges kiszerelésű savanyúságok jobban mentek, itt jön képbe a Vegi Pont, akik snack kiszerelésű savanyúságot árusítanak. Garzó Galatea és Garzó Gabriella, a snack kiszerlésű savanyúság ötletgazdái családi vállalkozásban kezdték.

Új formába öntöttük a savanyúság értékesítését, felkockáztuk az alapanyagot és egy feltétet hoztunk belőle létre. Ezen kívül higiénkusan egyesével csomagolt uborkákat árusítunk elviteles ételek mellé, benzinkutakon, food truck-nál

- fejtette ki Garzó Galatea, aki azt is elmondta, hogy nagyon örültek annak, hogy a Cápák befektettek ötletükbe, azonban ha nem sikerült volna meggyőzni a nagyhalakat, akkor is találtak volna arra módot, hogy fejlődjenek. Az együttműködésről a testvérek elárulták, hogy keretet adtak annak, hogyan fognak elszámolni a Cápák felé a befektetett összeggel, így havonta jelentést készítenek arról, hogy mire költötték a pénzt, és hogyan alakulnak a pénzügyeik. A műsor óta pedig egy Viber csoporton keresztül osztják meg egymással a fejleményeket. A befektetett 20 millió forint helye már meg is van - tették hozzá.

Jelenleg a termékeinket kézzel csomagoljuk, egy vákuumozóval. Ezt szeretnénk lecserélni egy gépre, így gyorsabban csomagolhatnánk. 40 tonna savanyúságot szeretnénk snack formájában árusítani, Balogh Leventére hallgatva pedig a termékeinket Vegi Papa és Vegi Mama néven fogjuk árusítani

- tették hozzá a Vegi Pont vezetői. Balogh Levente, és Tomán Szabina 10-10 millió forinttal, 30 százalékos tulajdonrészért szálltak be az üzletbe. A Szentkirályi ásványvíz elnök-tulajdonosa már a negyedik évadját tölti a műsorban, így neki is kialakult az elképzelése arról, hogy mit és kit keres a jelentkező kishalak között.

Jó szakembereket keresek, szakmailag felkészült embereket. Ahogy haladok előre egyre nehezebben találok mérnököket, szakembereket, a műsorba pedig ezek a fiatal mérnök szakemberek sétálnak be. Ezen kívül a zászlómra tűztem a kiváló magyar élelmiszerek támogatását, térhódítását

- mondta Balogh Levente.

Tomán Szabina szereti a női vállalkozókat, ráadásul a Vegi Pont egy olyan, a profiljához teljesen közelálló ötlet, amelyben akár ötletadóként is tud segíteni. Az üzletasszony hozzátette, hogy a fermentált zöldségé a jelen és a jövő, és szoros együttműködésre számít a Vegi Ponttal.

A Cápák arról is beszéltek, hogy bár a műsorban gyorsan zajlik a döntéshozás, a kulisszák mögött, a műsor után komoly átvilágításon esnek át a cégek, és bizony előfordult már, hogy meghiúsult az üzlet. Balogh Levente elmondta, hogy erre volt több példa is. A befektetőket a kockázatról is beszéltek, hiszen, mint elmondták, minden vállalkozásnál van kockázat.

Fontos a piac felmérése. Nem szabad túl nagyra lőni. Jobb, ha nagyobb a piac, mint a kapacitásunk, mintha a kapacitásunk lenne nagyobb a piacnál

- tette hozzá a befektető.

Tomán Szabina szerint a befektető keresése már az ötlettől elindulhat, a műsor szempontjából pedig különösen fontos, hogy maga az ötlet piackompatibilis legyen. Sokszor azért bukik el egy befektetés, mert a vállalkozó nem kezeli helyén a céget, és a cég értékét, nem látja a vállalkozó a munkáját reálisan.

Nem lehet úgy több száz milliót kérni, hogy nincs bevétel. Nem szeretnék olyannal együttműködni, aki nem áll két lábbal a földön

- tette hozzá. Hogy mikortól számíthat a vállalat profitra, és mikor kapják meg részüket a Cápák, hogyan zajlik a nyertes pitch élete a műsor után, valamint hogy milyen őrült ötletekkel keresik fel a Cápákat műsoron kívül, azt a CashTag legújabb részéből megtudhatjátok.