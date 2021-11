5 legendás idézet Csűrös Karolától: ezt tanította nekünk a Szomszédok Etusa

Elhunyt 85 éves korában Csűrös Karola, színésznő. A Madách Színház saját halottjának tekinti, ahol mintegy ötven évig dolgozott. A színésznőre, és általa alakított legendás karakterére emlékezve mi is összeszedtünk 5 idézetet, amit az ország Etusától tanulhatunk.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, elhunyt Csűrös Karola, színésznő.1959-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Első jelentősebb filmszerepét a Két emelet boldogság című filmben kapta 1960-ban. 1962-ben szerződött a Madách Színházhoz, ahol ötven évig dolgozott.1993-ban Erzsébet-díjat és Déryné-díjat kapott, 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2006-ban pedig Érdemes művész lett.

A magyar televíziózás egyik mérföldköveként is nyilvántartott Szomszédokban lett országosan ismert a színésznő, ahol Szikszay Etust alakította.

Örökre mindenki számára Etus maradt, talán azért, mert ő maga volt a kedvesség, a gondoskodás, az életigenlés és a humanizmus

- írta a Madách Színház, aki saját halottjának tekinti a színésznőt.

A nagymamák gyöngye

A sorozatban Etus férje halála után egyedül élt, sokat segített a Mágenheim családnak, azonban a családi vitákba nem szól bele. Több kérője is akadt a sorozat során, azonban nem házasodott újra. Többször a nagymamák gyöngyeként hivatkoznak rá a sorozat fiatal szereplői.

A keramikus

Foglalkozását tekintve Etus keramikus, számos kerámiát értékesített, kiállításokra is készült a sorozatban, valamint több cserépkályhát is gyártott, legtöbbször gazdag vevők számára.

Az egyik jelenetben Etus kiállításra szánt kerámiáját összetörik, azonban a jelenetben nincs kiabálás, helyette jó tanáccsal látja el fiatal barátját:

Az őseid majd megbékülnek, nem neked kell megoldanod a problémájukat

- vígasztalja a síró Csibét Etus, aki tudja, hogy a gyermeknek otthon nehéz a sora.

A saját családját sem hanyagolja, gyakran családi kupaktanácsok alkalmával Kulka Jánossa láthattuk a képernyőn, ahol tanácsot is ad.

A diagnózis borzasztóan egyszerű. Tizenvalahány év után még a szentek is megvadulnak.

Etus karaktere gyakran jótékonykodik, nem csak a szomszéd családot, de saját családját is segíti anyagilag is. Azonban az anyagi eszközök végesek, így előfordul, hogy ő sem tud adni. Ennek ellenére mégis gyűjt a rászorulóknak. Bár neki is kevés a pénze, mégis amikor régi barátnője Kolozsvárról áttelepszik nincstelenül, nem tétlenkedik, azonnal csomagol.

Marad még ruhám, van lakásom, neki meg nincsen.

Csak úgy, mint Csűrös Karola, úgy Etus karaktere is fáradhatatlan, a sorozatban is keményen dolgozik. Mindig nyíltan, egyenesen beszél mindenkivel, ha nevelésről van szó, Etus vállalja a nehéz feladatot.

Elkéstél. Már akkor át kellett volna venned a mosást, amikor az anyád elkezdte. Dolgozik egész nap a nagy hasával, te pedig Rejtőzöl. Nem öregem, ez nem megy. Mostmár én mosok. Szia.