Ilyen is régen volt az Ötös- és Hatoslottón: akár két új milliárdosa is lehet az országnak

Rekordközeli, 2,38 milliárd forintra nőtt a Hatoslottó főnyereménye. Ezzel együtt nemcsak az összeg nagysága, hanem a halmozódás mértéke is dobogós, hiszen 25 hete nem adtak fel telitalálatos szelvényt, amely a játék 33 éves történetének harmadik leghosszabb jackpot nélküli időszaka.

Hazánk második legismertebb játékának főnyereménye két hete érte el az úgynevezett döntéselméleti határt. A Szerencsejáték Zrt. Számsorsjáték Osztályának számításai szerint mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi, 2,38 milliárdos forintos várható nyeremény mellett az a játékos, aki megjátssza az összes számkombinációt, azaz felad 8 145 060 szelvényt biztosan közel egymilliárd forintot nyer - persze csak akkor, ha egyedül találná el az összes nyerőszámot.

A rekordközeli főnyeremény a játékosokat is lázba hozta, a szelvényszámok alapján az látszik, hogy az általános fogalmú hetekhez képest mintegy 15%-kal többet ikszelnek a szerencsevadászok.

További érdekesség, hogy mindössze másodjára fordul elő, hogy a Hatos- és az Ötöslottón is kétmilliárd forint feletti főnyeremény vár a szerencsésekre. A felmérések alapján hazánkban a Hatoslottó a mai napig méltatlanul az Ötöslottó kistestvéreként él a köztudatban, ugyanakkor a nemzetközi szintéren a 6-os lottók sokkal népszerűbbek. Jó példa erre Ausztria, Belgium, Horvátország vagy akár Hollandia is, ahol a 6/45 formátumú lottók a legnépszerűbbek a teljes felhozatalból, de Oroszországban, sőt még Dél-Koreában is játszató a mi Hatoslottónknak megfelelő számsorsjáték. Az eheti lottó főnyereményeket összevetve a játékosok az Ötöslottón ezúttal 2 milliárd forintért tehetik próbára a szerencséjüket.

