30. Budapest Borfesztivál

Harminc éve a borkultúráért. 1991-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Magyarország ikonikus borfesztiválja a Vörösmarty téren, az akkor még csak néhány száz kíváncsiskodó fővárosi előtt.

Kezdetben szerények voltak a körülmények, félénken mosolyogtak egymásra a néhány standban helyüket kereső borászok és az újjászülető borkultúrát épp csak felfedezni kezdő borfogyasztó közönségük. Ahogy az évek teltek, egyre erősödött az igény a minőség és a tudás iránt: elkezdtünk figyelni rá, hogyan fogjuk a borospoharat; mikor, melyik bort, milyen étellel, milyen hőmérsékleten bontunk; és hogyan ejtjük helyesen azokat a fránya francia kifejezéseket. Számtalan élményből raktuk össze, mit is jelent a borkultúra.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A Borfesztiválon borászainktól kifinomult ízlést, bátorságot, trendet és a hagyomány tiszteletét tanultuk. Ők pedig fürkészve lesték az arcunkat egy-egy új tétel kitöltésekor, kikérték a véleményünket, hogy évről-évre még szebb, még kiválóbb borokkal örvendeztethessenek meg minket. Ahogy együtt változtunk a borokkal, az elmúlt harminc évben a szerény körülményeket pazar környezet, a félénk mosolyokat felszabadult szórakozás, az óvatosan alakuló kapcsolatokat mély barátságok váltották fel. A törzsközönség tudja, mit jelent szikrázó napsütésben romantikázva, perzselő kánikulában az árnyékot vadászva, vagy csípős esőben gumicsizmában egy faház oldalához simulva borozgatni, beszélgetni, örülni egymásnak.

A „somlóiság” megmásíthatatlan ízvilág, amit csak a legkisebb borvidékünkön készült borok hordoznak magukban. Az idei Borfesztivál vendége Somló, a vulkanikus, ásványos, tűzköves terület, ami a Balatontól nem messze fekszik, mégis teljesen más jegyeket visel. Aki szeretne elmélyedni az egyedülálló terroir semmivel össze nem téveszthető nedűiben, az most 12 somlói pincészet legjobb borai közül válogathat a Somlói összefogás standjánál.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Kilátogatni a Borfesztiválra már önmagában szakmázás, hiszen minden egyes stand kínálata egy-egy komplett borkóstoló, szakértő vezetéssel, első kézből. A Borfesztivál mégis készül néhány extra programmal. A VinAgora Felfedezettek Házában minden nap bemutatkozik egy-egy kisebb borászat, akik a rendezvényen saját standdal nem rendelkeznek, ám a VinAgora Nemzetközi Borversenyen kiemelkedő eredményeket értek el. A Borfesztivál Premier program keretében olyan borokkal ismerkedhetünk meg, amelyek most debütálnak a piacon. A programban résztvevő termékek listájáról és fellelhetőségéről előre lehet tájékozódni a fesztivál honlapján, vagy a belépéskor kézhez kapott kiállítói katalógusban.

Nagyszerű művészek, előadók készülnek az idei Borfesztiválra, hogy két színpadon szórakoztassák a nagyérdeműt. Minden nap más- más zenei stílus mutatkozik be, felejthetetlen élménnyé varázsolva az idei Borfesztivált. Első nap többek között fellép, a Burján Orsi Kvintett és a Jónás Vera Experiment, velük párhuzamosan a Pódium színpadon a Helka Banda és O’Sullivan lesz hallható. Az est fénypontja a Csík Zenekar koncertje lesz, akik visszatérő fellépőként két vendéget is hoznak magukkal. Az LGT gitárosa, Karácsony János „James” közreműködésével az est során számos legendás LGT sláger csendül fel, de hallhatjuk a hamisítatlan vidéki sanzon „Csíkosított” verzióját is Mező Misi előadásában. Pénteken a Nagyszínpadon az Ötödik évszak és a Cimbaliband, míg a másik helyszínen a Pengetős trió, a Nosnach és Szeder fogja megadni a borozáshoz kellemes hangulatot. Az esti sztárfellépő Szabó Balázs Bandája lesz. Szombaton a Magyar Jazz Napja alkalmából egy különleges koncertsorozatot hallgathatnak végig a látogatók. Ocsovay Damján trió, Demeter/Zsoldos Quintet, Borbély Balkan Jazz Projekt, a Modern Art Orchestra, és a nap zárásaként a Balázs Elemér Group fellépését élvezhetjük a Nagyszínpadon. A Pódium színpadon Bangó Adrienne - Egri János duó és a Magyar Jazz Szövetség Combó versenyének győztese lesz még hallható. A vasárnap idén is a népzenéé lesz a főszerep, többek közt fellép a Sarjú Banda, Balogh Melinda, a Poklade, a Dalinda, a Borbély Mihály - Batyu duó és a Babra. A Pódium színpadon csütörtök, péntek és szombat esténként a Jazzy Rádió lemezlovasai, Jazzkovács László és Andrew J kínálnak jazzy-funky-soul zenéket a nap méltó lezárásához.

A Budapest Borfesztivál a Jótékonysági Borárverés keretében, a hazai borászokkal karöltve már 21 éve gyűjt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legkülönbözőbb céljainak megvalósítására. A borászok mindig önzetlenül ajánlották fel legkülönlegesebb tételeiket, a licitáló vendégek pedig minden évben alázattal és jó hangulatban versengtek egymással a kikiáltott tételekért. Az idei cél egy vadonatúj mentőautó megvásárlása.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A Szeretetszolgálat Mentőszolgálata elsősorban hétvégéken és ünnepnapokon dolgozik, hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársait tehermentesítse. A máltai mentőhöz egyedülálló módon 120 fős személyzet tartozik: orvosok, ápolók, gépkocsivezetők, mindannyian önkéntesek. Mérnök, jogász, könyvelő, állatorvos, pap és repülőgép-pilóta is végez szolgálatot segédápolóként a Máltai Mentőszolgálat rohamkocsiján. Munkájukért hálát nem várnak, és semmiféle juttatást nem fogadnak el. A máltai önkéntes mentősök azt vallják: jutalmunk a megmentett élet! A Máltai Szeretetszolgálat mentőautóját M28-as hívójellel riasztja az OMSZ, az egység autói az alapítás óta a legmagasabb felszereltségű rohamkocsik, melyeket a legsúlyosabb esetekhez küld a mentésirányító. A Jótékonysági Borárverés idei célja a Máltai Mentőszolgálat új mentőautója megvételének támogatása.

Ahogy a bor nélkülözhetetlen része a gasztronómiának, úgy Borfesztivál sincs változatos kulináris élvezetek nélkül. A rendezvény évek óta változatos, folyamatosan megújuló, de minőségi kínálatot biztosít melyben széles igényeket kielégítve, jól megférnek egymás mellett a hagyományos fesztiválkonyha, a modern street food és a gourmet különlegességek is.

Nemcsak a Borfesztivál, hanem a SPAR Magyarország is 30. jubileumát ünnepli. A vállalat elkötelezte magát a hazai termelők mellett: a magyar borászoktól való beszerzés és széles borválasztéka mellett a hazai rendezvényeken is rendszeresen támogatja a szőlőből készült nedű kultúráját. A SPAR az idén – a Rosalia Fesztivált követően - a 30. Budapest Borfesztiválon is főtámogatóként vesz részt.

A vállalat standján – az Oroszlános udvarban - a vendégeket a kivételes minőségű SPAR Válogatás borok, valamint az idei, 30 éves kerek évfordulóra készített jubileumi borok várják. A Jubileum Premium Villányi Franc száraz vörös- és a Jubileum Pinot Gris mátrai száraz fehérborokat 2021. szeptember 24-én, pénteken 17:00 és 18:00 óra között mutatják be a készítők, Romsics László, a Csányi Pincészettől, illetve Ifj. Szőke Mátyás, a Szőke Mátyás & Zoltán pincétől a Budai Vár Oroszlános udvarában, a SPAR standja mellett. E borok elérhetőek lesznek a SPAR és INTERSPAR üzletekben is. A SPAR helyszíni kitelepülésén idén is minden harmadik elfogyasztott pohár bor után a negyediket ajándékként kapják a látogatók.

Azok a vásárlók, akik 2021. szeptember 9-22. között a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházakban 10.000 forint felett vásárolnak, a kasszánál egy 50% kedvezményre jogosító kupont kapnak, melyet a Borfesztivál pénztáraiban válthatnak be napijegyre. A jegy így 2495 forintba kerül majd számukra.

A SPAR Magyarország idén is megjelentetni Borkatalógusát, ami 2021. szeptember 8. és 28. között érvényes. Ebben 40 oldalon számtalan akcióval találkozhatnak a vevők, a VinAgora díjnyertes tételeknek, valamint a SPAR Válogatás boroknak külön oldalakat szentel a cég.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A Budapest Borfesztiválra a belépőjegyek 4990 forintért kaphatók a helyszínen, illetve elővételben a rendezvény (www.aborfesztival.hu) oldalán. A napi karszalag tartalmaz egy kristály kóstolópoharat, egy pohártartó szütyőt és egy kóstolót a 2021-es VinAgora érmes pontszámot elért boraiból.

Évente negyven-ötvenezren élik át először vagy sokadjára a Borfesztivál felejthetetlen hangulatát. Hála az erős baráti kötelékeknek, a rugalmas és korrekt üzleti kapcsolatoknak, és a kitartó borrajongóknak, a tavalyi, kicsit visszafogottabb kiadás után idén óvatosan ugyan, de újra koccinthatunk egymás egészségére a harmincadik, jubileumi Budapest Borfesztiválon!

A jelenlegi hatályos kormányrendelet értelmében a 30. Budapest Borfesztivált kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.

Jegyezze fel naptárába:

„Budapest Borfesztivál a barátokkal szeptember 23-26. között!”

www.aborfesztival.hu

