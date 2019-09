Újabb áremeléssel indul a fűtési szezon: nem fognak örülni, akiknek gázkazánjuk van

Noha csak kevesen tudják, de hivatalosan minden évben szeptember 15-én indul a fűtési szezon Magyarországon. Korainak tűnik az időpont? Nos, a Pénzcentrum értesülései szerint idén is rengeteg család hagyta az utolsó pillanatra a fűtési rendszer ellenőrzését. Iparági információink szerint már most jellemző, hogy csak hetekre előre lehet időpontot egyeztetni a fűtésszerelőkkel. Ráadásul áremelésre is számíthatnak a családok.

Szeptember 15-én, azaz ma hivatalosan is kezdetét vette a fűtési szezon Magyarországon. Noha korainak tűnik az időpont, az előrejelzések szerint néhány napon belül szükségünk is lesz a temperálásra. Van azonban egy kis gikszer, mihamarabb gondoskodnunk kell otthonunk fűtési rendszerének beüzemeltetéséről. Hiába hívják fel ugyanakkor a fogyasztók figyelmét évről-évre a szolgáltatók, sokan csak az első nagy őszi lehűlés időpontjában kapnak a fejükhöz, hogy ideje cselekedni. Így van ez az idei évben is, a Pénzcentrum értesülései szerint ismét háztartások tömege hagyta az utolsó pillanatra a fűtési rendszer ellenőrzését.

Iparági információink szerint már most jellemző, hogy csak hetekre előre lehet időpontot egyeztetni a fűtésszerelőkkel. Sőt, a roham miatt áremelkedésre számíthatnak a családok: kiszállási díjtól függően, 20-30 ezer forint közötti összegre is felkúszhat egy általános ellenőrzés.

Az ellenőrzés viszont nagyon is ajánlott! A fél éve nem használt tüzelőberendezésekben ugyanis meglazulhatnak a tömítések, az alkatrészek elmozdulhatnak, ezért az első fűtési nap előtt szakemberrel kell átvizsgáltatni. A gázkészülék lángőrét tilos kiiktatni, működését nem szabad műszakilag módosítani! Noha a radiátorok légtelenítését (ez is a hatékony működés feltétele) mi magunk is elvéhezhetjük, a hőtermelő-berendezések ellenőrzését csak gázszerelői igazolvánnyal rendelkező, szakképesített személy végezheti el! A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján, továbbá a gázigazolvány weboldalon megtalálhatók azok a regisztrált gázszerelők, akik jogosultak a felülvizsgálat, a karbantartás elvégzésére.

Mit vizsgálnak a szakemberek?

A magyar háztartások jó része gázkazános-radiátoros, ahol ajánlatos évente legalább egyszer átvizsgáltatni, karbantartatni a kazánunkat. A karbantartás során megtisztítják a készüléket, és műszeresen beállítják. Ennek köszönhetően jobban fog működni a kazán, jobb lesz a hatásfoka - szakemberek szerint ennek hiányában 5-10 százalékkal is rosszabb hatásfokkal üzemelhet a rendszer.

A karbantartás másik fontos aspektusa pedig az életvédelem: a hivatalos adatok szerint évente 200-300 szén-monoxid-mérgezéses esetet jegyeznek fel, ezek közül 10-15 halálos áldozattal is jár. Már ez a szám is ijesztő, de a szakértők szerint akár több tízezer be nem jelentett, vagy fel nem ismert enyhe szén-monoxid mérgezés is történhet. Az esetleges tragédiák megelőzésében kulcsfontosságú a megfelelő szellőzés biztosítása, ami különösen az egyre jobb szigetelőképességű nyílászárók miatt érdemel külön figyelmet.

Míg a régi, fa ablakok elkerülhetetlenül "szeleltek", a modern, kiválóan szigetelő nyílászárók mellett tudatosan kell gondoskodni a beépített szellőzésről és a rendszeres szellőztetésről. Ez és a rendszeres karbantartás az alap biztonsági intézkedés, de különösen nyílt égésterű készülékek esetében javasolt az érzékelő használata is. Fontos, hogy az érzékelők működőképességét is rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvégezzük.

Nincs szakember? Csak semmi pánik!

A fűtési szezon beköszöntével a magasabb számlák is hamarosan megérkeznek a postaládáinkba. Nem mindegy viszont, hogy mennyivel fizetünk többet, néhány ügyes ötlettel ugyanis jelentősen lefaraghatunk a kiadásainkból.Sőt, az alábbi építészeti- és gépészeti megoldásokkal, illetve ingyenes praktikákkal azért is sokat tehetünk, hogy kihúzzuk addig, míg beindítja a szakember a kazánt.

Napközben tekerd le a fűtést! Sokat spórolhatunk azzal, ha napközben, amíg munkában/iskolában van a család, akkor letekerjük a fűtést. Ha 4-5 fokkal állítjuk alacsonyabbra a hőmérsékletet napi 8 órán keresztül, azzal nagyjából 10 százalékot spórolhatunk a fűtésszámlán. A legjobb egyébként, ha programozható termosztátunk van, ez ugyanis automatikusan elvégzi helyettünk az állítgatásokat. Lényeges, hogy ez a praktika nagyban függ attól, hogy a lakásnak mennyire jó a szigetelése, nem minden esetben járunk jobban ezzel a megoldással. A hőcserélős fűtési megoldásoknál szintén nem érdemes ezzel próbálkozni, jobban járunk, ha nem állítgatjuk a hőfokot.

Állítsd be a meleg víz hőmérsékletét! Jellemzően az egyedi megoldásoknál lehetséges beállítani a felhasznált meleg víz hőmérsékletét. Lakásonként eltérő lehet, hogy mennyi a beállított maximum, azonban általánosságban elmondható, hogy 50 foknál magasabbra nem érdemes állítani a hőmérsékletet. Az ennél melegebb víz akár égési sérülésekhez is vezethet, így a használata nemcsak nem indokolt, de veszélyes is.

Tömjük be a réseket! A lakásunk a legtöbb hőt az apró réseken keresztül veszítheti, így ezek leszigetelésével sokat takaríthatunk meg. A leginkább kényes részek az ablakok, ajtók mellet, a közmű csövek környékén és a kémények mellett találhatók. Ezeket legkönnyebben purhabbal vagy speciálisan az apró repedések betömésére kitalált dugasszal tömhetjük ki.

Figyeljünk a padlásra is! Sok családi házban nincs beépítve a tetőtér, ugyanakkor a ház lakott része és a padlás között sincs szigetelés (gondolva a későbbi beépítésre, vagy csak erre már nem jutott pénz). Emiatt viszont a padlásfeljárónál általában csak úgy szökik a meleg levegő, amit az ajtó kívül-belül szigetelésével védhetünk ki gyorsan és olcsón.

Fóliázzuk le az ablakot! Az (zárt) ablakokon keresztül sok hő távozik a lakásból télen, nyáron pedig sok meleg jön be. Ha viszont lefóliázzuk az ablakot, azzal rengeteg hőt benntarthatunk a lakásban, ráadásul nyáron a meleget tartja kint a fólia.

Használd a ventillátort! A plafonra szerelt ventillátorok nemcsak a nyári melegben lehetnek hasznunkra, hanem télen is jó szolgálatot tehetnek. A legtöbb ventilátor ugyanis fordított irányba is állítható, így pedig a felfelé szálló meleg levegőt nyomja lefelé. Lényeges, hogy amennyiben kimegyünk a szobából, kapcsoljuk ki a ventillátort, hiszen áramot fogyaszt, és csak akkor van értelme, ha a helyiségben tartózkodunk.

Szigeteld le a fűtéscsöveket! Ha van olyan fűtéscső, amely rövidebb-hosszabb szakaszon a házon kívül fut, akkor érdemes ezt leszigetelni. Ezt a technikát a lakáson belül is lehet alkalmazni, igaz alacsonyabb hatásfokkal.

Tegyél egy függönyt az ajtódra! Az ajtóra szerelt függöny akár belül, akár kívül egy plusz szigetelő réteget képezhet, amellyel a bejáraton keresztül kiszivárgó hő útját zárhatjuk el.

Húzd be a függönyöket! A fenti trükk az ablakoknál is működik, azzal a különbséggel, hogy ha kisüt a nap, akkor érdemes elhúzni a függönyt, hogy a napfény besüthessen a lakásba.

A pincében is szigetelj! Az elpazarolt hő jelentős része a pincén keresztül szökik meg. A leszigetelésekor kétféle megoldást választhatunk. Vagy a pincét vesszük úgy, mintha kültér lenne és a lakott rész és a pince közé húzunk fel szigetelést (ekkor a párával érdemes számolni, viszont olcsóbb lesz); vagy a pincét is a lakás részeként kezeljük és a falát rendes anyaggal szigeteljük.