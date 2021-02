Sorra válnak a hazai sztárok, politikusok: mi áll a háttérben?

Év eleje óta hangos a magyar bulvársajtó a sztárok válásaitól, és 2020 folyamán is nem egy házasság bomlott fel. Szakértők már a járvány kezdetén figyelmeztettek, hogy megviselheti a kapcsolatokat a váratlan helyzet, ami mostanra meg is látszik a benyújtott keresetek számában. A válásnak pedig nemcsak lelki, hanem súlyos anyagi vonzatai is vannak, amelyeknek sok házaspár nincs tudatában, mikor belevág a procedúrába. Mivel rendkívüli időket élünk, mielőtt drasztikus döntésre szánná el magát bárki, érdemes megpróbálni rendbe hozni a dolgokat. Ehhez ad most tanácsokat a Pénzcentrum.

Az év elején egy átlagos évben is jóval több a válás, idén viszont különösen sok bejelentés érkezett a magyar celebvilágból arról, hogy hosszú év után tönkrement egy házasság. Már a múlt évben sok kapcsolat bomlott fel. A nyáron 32 év után elvált Vitray Tamás harmadik feleségétől, Kállay Boritól. Szintén múlt évben bomlott fel Pimasz úr, azaz Papp Gergő 17 éves házassága. Év végén pedig Zséda vált el váratlanul párjától, Szabolcstól.

Idén januárban Szabó Zsófi műsorvezető-színésznő jelentette be, hogy hat év után elválik férjétől. A Bors információi szerint már hónapok óta külön éltek egymástól, így a kisgyermekes édesanya most egyedül él kisfiával a törökbálinti luxusingatlanban. A házon jelentős összegű hitel van, amelyről még nem tudni, együtt fizeti-e tovább a törlesztőrészleteit Zsófi és Zsolt a válás után is.

Február jelentette be Mádai Vivien is: hat év házasság után elválik férjétől. A megpróbáltatások elől a sportba menekült, ennek "köszönhető" az utóbbi időben végbement látványos átalakulása, azonban az igazi okra csak most derült fény. Egy, a neve elhallgatását kérő ismerős szerint nem új keletű probléma vezetett a válás bejelentéséig, korábban is voltak nehézségeik, és többször próbálták menteni a kapcsolatukat.

Most érkezett az a hír is, hogy huszonöt együtt töltött év után válik Kovács Áron (47) feleségétől, akitől a Blikk információ szerint már hónapok óta külön élt. A sokadik hullámvölgy után, úgy tűnik, most jött el az idő, hogy végleg elváljanak, és már a papírok beadásán is túl vannak.

Lippai László házassága pedig 30 év után futott zátonyra. A színészt teljesen váratlanul érte, hogy felesége minden indok nélkül, éppen a 61. születésnapján, december 28-án pakolt össze és hagyta el - írja a Blikk. A most nyilatkozó művészt nagyon megviselik a történtek, azóta is azon gondolkodik, mit ronthatott el. Ráadásul a háztartással sem boldogul:

lánya mutatta meg neki, hogy működik a mosógép.

Nemcsak a sztárházasságok felbomlásáról szólnak hetek óta a hírek: ma derült ki az is, hogy több mint egy évtizednyi házasság után válik Varga Judit igazságügyi miniszter és Magyar Péter jogász, diplomata, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója. Arra, mi áll a háttérben, a felek nem kívántak nyilatkozni.

Az átlagemberek kapcsolatait is megviselte a járvány

Világszerte rontott a válási statisztikákon a koronavírus világjárvány: a felbontott házasságok száma az Egyesült Államokban 2020 harmadik negyedévében mintegy 40 százalékkal, Nagy-Britanniában 30 százalékkal nőtt 2019 időszakaszához viszonyítva. Magyarországon még nincsenek hivatalos adatok arra vonatkozóan, hány házasság ment rá a rengeteg krízishelyzet, probléma, amit a járvány okozott, azonban magyar ügyvédek tapasztalatai szerint nyár végére a pandémia kitörése óta 15-20 százalékkal nőtt a válókeresetek száma.



A SzépenVáljEl Válásközpont alapítója, Galambos Balázs szerint egyre többen kérnek tőlük segítséget a kulturált szakításhoz - írja a Blikk.

A járvány miatt bevezetett korlátozások, a gazdasági válság és az általános feszültség is katalizártoként szolgált a már meglévő problémák felerősödéséhez. A jóval több együtt eltöltött idő következményeként a feszültség főként a házastársakon csapódott le, illetve arra is sokan rádöbbentek, hogy eltávolodtak egymástól. Leginkább a kommunikációs problémák kerülnek a felszínre, amelyet súlyosbított a bezártság, a szorongás, és az anyagi problémák megjelenése is. Ahogy arra több szervezet is igyekezett felhívni a figyelmet, a bántalmazásos esetek száma is nőtt.

A szakértők ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy a hozzájuk forduló párok 20-30%-a mégsem válik el, hanem a kapcsolat megmentése mellett dönt. Érdemes észben tartani, hogy a járvány okozta rendhagyó helyzet anyagi, érzelmi és fizikai stressznek tesz ki mindenkit, így nem csoda, ha jóval több egy kapcsolatban is a feszültség.

Menteni kell a menthetőt

Minden kapcsolatban, házasságban előfordulhatnak válságok, krízisek. Főként akkor kerülnek felszínre a gondok, amikor valamilyen változás áll be az addig megszokott életvitelben: például nehéz anyagi helyzetbe kerül a család, munkahelyi problémák lépnek fel, valamilyen okból megnő a stressz. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) együttműködve az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével 2020 januárjában feltáró kutatást végzett a házasság és a válás témakörében.

A vizsgálat célja annak felderítése volt, milyen tényezők járulnak hozzá a jól működő házassághoz, illetve milyen problémák, akadályok vezetnek a kapcsolatok megromlásához. A megkérdezettek közül a házasságban élők kétharmada, a három vagy több gyermeket nevelők fele szerint a házasság nagyon fontos az életben. Az elváltak negyede is hasonlóan gondolkozik: házasságpárti és szeretne újra megházasodni, 15 százalékuk pedig már új házasságban él. Az elváltak háromnegyedének több mint 10 évig tartott a házassága.

A megkérdezettek szerint - korábbi kutatások eredményeihez hasonlóan - a hosszantartó, jó házassághoz szükséges első tíz legfontosabb tényező:

a bizalom,



egymás elfogadása,



a szerelem/szeretet,



a kommunikáció, az őszinteség,



a tisztelet/megbecsülés,



a hűség,



a türelem/odafigyelés,



a problémák közös megoldása



és az együtt töltött minőségi idő.



A fontossági sorrend közepe táján találhatjuk a biztos munkahelyet, a lakhatási feltételeket és az anyagi feltéteket, melyek azt mutatják, hogy a jó házassághoz a belső értékekhez képest kevésbé szükségesek a materiális javak, ahogy azt más korábbi kutatások is bizonyították már.

A leggyakoribb válóok pedig a kommunikáció hiánya és annak rossz minősége.

A kutatás szerint a családon belüli megfelelő kommunikáció elengedhetetlen feltétele a sikeres házasságnak. A kommunikáció hiánya, rossz minősége volt a leggyakoribb az említett válóokok között (90%). A második leggyakoribb ok az érzelmi elhidegülés (80%), és az eltérő gondolkodásmód, az eltérő teherviselés, a hűtlenség is a válaszadók kétharmadánál közrejátszott a házasság felbomlásában.

A materiális tényezők, mint például a nem megfelelő lakhatási körülmények és a munkanélküliség, itt is a válóokokat felsoroló lista közepe-vége felé helyezkednek el. A gyermeke(ke)t nevelők válásában viszont nagyobb szerepet játszottak az anyagi problémák, emellett az egyenlőtlen munkamegosztás, a gyermekneveléssel kapcsolatos eltérő elképzelések és a gyermekvállalás miatt megváltozott párkapcsolat.

A válás legerősebb következménye a bizalomra való képesség romlása, ezután az anyagi helyzetre és a lakáshelyzetre gyakorolja a legkedvezőtlenebb hatást.

A válaszadók szerint negatív hatása van a válásnak a párkapcsolati kilátásokra (47,1%), a lelki egyensúlyra (44,2%) illetve a magabiztosságra is (43,9%). A válások számának csökkentése szempontjából a válaszadók szerint az elérhető párterápia és családterápia segíthetne sokat, valamint a függőségek kezelése, a családon belüli segítségnyújtás, a családi életre való megfelelő felkészítés és a házasság még nagyobb megbecsültsége a közbeszédben és a médiában.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a pandémia olyan váratlan helyzet elé állította a világot, hogy nem csoda, ha ez a kapcsolatokat is megviseli. Az általános stressz kihat a házasságokra is, ezért próbáljuk meg előbb menteni a menthetőt, mielőtt drasztikus lépésre szánnánk el magunkat. Csak abban az esetben döntsünk a válás mellett, ha nem sikerült rendezni a közös életet. Ezeket a stratégiákat érdemes bevetni a házasság megmentéséhez:

1. Vissza az alapokhoz

Mindkét fél emlékezzen vissza arra, hogy miért is jött létre a kapcsolat, mit szeretett a másikban. Ezután vegyék végig, hogy miket értek el a közös élet során, és hol kezdtek elromlani a dolgok. Hogyha a feszültség már olyan fokú a párok között, hogy ezt az "utat" nem tudják végigjárni veszekedés nélkül, érdemes felkeresni egy mediátort, párterapeutát.

2. Javítsd meg önmagad

Hosszú kapcsolatok során előfordul, hogy a párok már annyira támaszkodnak egymásra, vagy csak a közös célok megvalósításán ügyködnek, hogy szinte megszűnnek külön egyéniségnek lenni. Ahhoz, hogy a kapcsolat kiegyensúlyozott és boldog maradjon, a pároknak külön-külön is boldognak, elégedettnek kell lenniük. Ha ez okozza a gondokat, érdemes ezen dolgozni, ebben támogatni egymást.

3. Tiszta vizet a pohárba

Gyakran a vitákat az gerjeszti, hogy a házastársak nincsenek tisztában vele, mennyit fáradozik a másik, irreális elvárásokat támasztanak, vagy egyszerűen csak olyan feltételezések miatt haragszanak, aminek nincs alapja. Állandó a feszültség a házimunka egyenlőtlen terhei miatt? Nem érti az egyik, a másiknak milyen fárasztó a munkája a járvány óta? Nem mondja el, mire költött múlt hónapban annyi pénzt?

Ahelyett, hogy ezek miatt vitákba hergelnék egymást folyamatosan, le kell ülni, és megbeszélni. Mindenki tehesse fel a kérdéseket, amelyek nyomasztják, és a másik válaszoljon rá részletesen és őszintén.

4. Határok újra meghúzása

A megszokás gyakran mérgezi meg a kapcsolatokat, amelyből egy idő után egyik vagy másik fél ki akar majd törni. Tudni kell, hogy változtatni sosem késő. Lehetséges, hogy mindketten változásra vágynak, csak egyikük sem meri felhozni, és csak vergődnek egyedül. Ha valaki ki akar törni a megszokásból, először találja ki, mit csinálna másként - újra randevúzna, mint a kapcsolat elején? többet utazna? többet beszélgetne? - majd beszélje ezt meg a párjával. Biztosan neki is lesznek javaslatai.

5. Fontos az intimitás

A hosszú házasságok alatt kikophatnak azok a gesztusok, amelyekre kortól függetlenül szüksége van az embernek. Eltelhetnek úgy hetek, hónapok, hogy a házasok már meg sem ölelik egymást, ez pedig elhidegüléshez vezet, ami az egyik leggyakoribb válóok. Pedig lehetséges, hogy mindketten vágynak az érintésre, kedves szavakra, ölelésre, csak a mindennapok eltávolították őket egymástól, és ez a távolság lett a megszokott. Ezen viszont könnyen lehet változtatni, csak előbb el kell mondani a vágyakat a másiknak, nem arra várni, hogy magától rájöjjön.

6. Ne felejtsd el értékelni a másikat

Gyakran megtörténik, hogy a házasok annyira adottnak veszik egymás sikereit, hogy már ki sem fejezik: büszkék a párjukra, értékelik azokat a dolgokat, amiket a családért tesz, vagy a munkában ér el. Amikor pedig az ismerősöktől, kollégáktól több elismerés érkezik, a házastárstól pedig kevés, az feszültségeket kelt a kapcsolatban. Pedig nem arról van, hogy nem büszkék egymásra, vagy értékelik a másik sikerét, egyszerűen csak nem mutatják, nem fejezik ki jól, vagy egyszerűen adottnak veszik. Ezen lehet változtatni, erről kell beszélni, ha valaki alulértékelnek érzi magát.

7. Tervezd újra a jövőt

A házasok - főleg amint a gyerekek kirepültek - azt vehetik észre hosszabb idő után, hogy addig rengeteg közös tervük volt: házvásárlás, a gyerekek nevelése, karrierépítés, stb., majd hirtelen már csak élnek egymás mellett, és "nincs közük a másikhoz". Csak azért, mert túl vannak egy bizonyos életszakaszon, nem kell belesüppedni az unalmas életbe. Ugyanúgy ki lehet tűzni újabb nagy célokat, amin lehet közösen munkálkodni. Ez biztosan felpezsdíti a kapcsolatot, ami leült egy ideje.

8. Különélés

Van úgy, hogy az egyik fél menni akar, a másik fél pedig marasztalná. Ilyenkor mérgesedhetnek el a dolgok, ha nem hagyják elmenni azt, aki nagyobb térre vágyik. Gyakran megesik, hogy a házasok külön töltenek valamennyi időt, és utána újra egymásra találnak, mert elkezd nekik hiányozni a másik. Ehhez lehet, hogy csak egy kis szünetre van szükségük, amíg egyedül tisztázhatják magukban a dolgokat, foglalkozhatnak a saját életük rendezésével (lásd a 2-es pontot).

Nem kell azonnal a válásra gondolni. Meg kell próbálni először tartani egy kis szünetet, utána hozni meg a nagyobb döntést. Ahogy a járvány felszínre hozta a kapcsolati gondokat, lehetőséget is ad, hogy tisztábban lássuk a dolgokat. Használjuk ki, hogy most kényszerből is több időt kell együtt eltölteni, és beszéljük meg, mi okozza a gondokat. Nehogy akkor döbbenjünk rá, hogy a rendkívüli helyzet elmúltával a problémák is eltűntek, mikor már túl késő és kimondták a válást.

Az utolsó tanács, talán a legfontosabb: legyünk türelmesek mind a másikkal, mind magunkkal szemben. Mivel mindenki feszültebb, idegesebb, ezért nehezebb kezelni a rázós helyzeteket - inkább támogassuk, mint támadjuk egymást. Próbáljunk empátiával fordulni a társunk felé: neki most milyen gondjai, érzései vannak, amelyekkel meg kell küzdenie, mielőtt számon kérnénk, miért viselkedik úgy, ahogy. Akkor visszafelé ugyanezt az empátiát kérhetjük a párunktól.

Címlapkép: Getty Images