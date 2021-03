Sokkoló: az emberölések 80 százaléka családon belül történik

A koronavírus-járvány jelentős pluszterhet jelentett a rendőrségnek, ennek ellenére javuló statisztikáról számolt be az országos rendőrfőkapitány két helyettese az 2020-as adatokat elemezve a Duna TV-n. A koronavírus-járvány következtében azt tapasztalják, hogy az idősek, egyedül élők lettek a bűncselekmények elkövetőinek legfőbb célpontjai.

Az elmúlt évben 76 emberölési ügy nyomozását fejezték be, ez 18-cal több, mint a 2019-es adat, ugyanakkor az elhúzódó nyomozások miatt a statisztikába több olyan eset is bekerült, amely nem 2020-ban történt - számol be a hvg.hu.

Töreki Sándor országos bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes erről azt mondta: mintegy 80 százalék a családon belül elkövetett emberölések aránya, és csak 20 százalék az, ahol a sértett és az elkövető között nincs közvetlen kapcsolat.

