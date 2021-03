Mi az ekcéma, mitől alakul ki az ekcéma? Az ekcéma kezelése: ekcéma krém, hasznos tippek ekcéma ellen

Mi az az ekcéma, az ekcéma mitől alakul ki és az ekcéma hogy néz ki? Tudd meg, mi az ekcéma ellen hatásos szer (ekcéma krém, ekcéma kenőcs), hogyan történik az ekcéma kezelése.

Az ekcéma a világ egyik leggyakoribb bőrbetegsége, ami látszólag egyik pillanatról a másikra is kialakulhat és kellemetlenné teheti a betegek mindennapjait. Na de mitől alakul ki az ekcéma annyi emberben és milyen bőrfelületeken jellemző? Az ekcéma hogy néz ki a betegeken, létezik-e tünetmentes ekcéma? Cikkünkben minden olyan fontos kérdést megválaszolunk az ekcéma kapcsán, mint: mi az az ekcéma és hogyan küzdhetünk az ekcéma ellen, hogyan hat az ekcéma krém az ekcéma ellen és milyen házi praktikákat vezessünk be a hétköznapjainkba. Ekcéma ellen hatásos védekezés lehet a táplálkozási szokásaink megváltoztatása?

Mi az ekcéma?

Az ekcéma, másnéven dermatitis egy gyakori akut és krónikus formában is megjelenő bőrbetegség, ami az immunrendszer működési zavaraira vezethető vissza. Az ekcéma kiváltó okai között az immunproblémák mellett megkülönböztetünk külső és belső okokat is, hiszen számos tényező lehet az ekcéma oka. Súlyosabb esetben az ekcéma lehet egy krónikus betegség, ami azt jelenti, hogy tartósan, akár éveken keresztül is fennállhat a bőrprobléma. Az ekcéma bármilyen bőrfelületen megjelenget, de kifejezetten gyakori a hajlatok környékén (pl. könyék, kéz, térd). Az ekcéma foltokban van jelen a betegek testén, ezek a foltok pedig eltérő intenzitással produkálják a bőrgyulladást és az ekcéma egyéb tüneteit.



Ekcéma Ekcéma

Az ekcéma tünetei

Az ekcéma fennállhat akut, szubakut és krónikus formában is, attól függően, hogy kinél milyen súlyos és milyen tartós tünetek jelentkeznek. A betegség első tünete a kipirosodott, viszkető bőr, amelyen apró hólyagocskákat is felfedezhetünk. A beteg általában nem tudja megállni, hogy ne vakarja el a viszkető, ekcémás bőrfelületet, azonban a vakarás rengeteget ront az ekcéma súlyosságán. A vakarás mikrosebeket képez a beteg bőrfelületen, amelyen pörkök és hámlás jelenik meg.

Az ekcéma akut formája nem veszélyes, alkalmilag megjelenő kellemetlen foltokról van szó, szubakut ekcémáról pedig akkor beszélünk, ha az ekcéma tünetei nem kivédhető okokból jöttek létre. A krónikus ekcéma a legrosszabb az ekcéma három típusa közül: ez esetben az ekcéma tartósan fennáll, nagyobb felületen jelentkezik, állandóan vörös és hámlik, a folyamatos gyulladásnak és vakarásnak köszönhetően pedig megvastagodik a bőr és megjelennek a kényes testrészeken a vonalas kivakarások nyomai. A krónikus ekcéma okozhat pigmentációs elváltozásokat is, ami világosabb és sötétebb pigmentfoltokat eredményez.

Az ekcéma hogy néz ki, hogyan ismerjük fel?

Az ekcéma felismerése könnyű: olyan kipirosodott, gyulladt bőrfelületeket kell keresnünk a testünkön, amelyek nem csak érzékenyek, hanem felületük elsőre sima, majd a vakarás hatására hólyagos, hámlott nem lesz. Az ekcéma foltjai érintésre jellemzően melegek, ugyanis gyulladás található a bőr alatt. Az ekcéma kinézete a betegség súlyosságától is függhet: a sok vakarás hatására a hólyagok levet ereszthetnek, a bőr helyenként megvastagodhat, eltorzulhat.

Az ekcéma előfordulása

Az ekcéma több fajtája is ismert, eltérő intenzitással: valamelyik ekcéma fajtától a világ népességének körülbelül a 10%-a szenved, illetve az ekcéma tünetmentes formában is jelen lehet egy beteg szervezetében - a tünetmentesség bármikor elmúlhat, az ekcéma kiújulhat. Egyes ekcéma típusok kifejezetten fiatal vagy idős korban alakulnak ki, némelyeket a bőr szárazsága okoz.

Mitől alakul ki az ekcéma?

Az ekcéma kialakulásának okai attól függenek, milyen ekcéma típusban szenved a beteg. Az ekcémás betegségeket több módon is csoportosíthatjuk: ugyanolyan népszerű az endogén-exogén csoportosítás, illetve az irritatív és az allergiás ekcéma megkülönböztetése. Az exogén ekcéma típust valamilyen külső környezeti hatás váltja ki, többnyire a bőrrel érintkező allergén anyagok indítják be a folyamatot. Ezzel szemben az endogén ekcéma kialakulása főként belső tényezőkön alapszik: szükséges az ilyen ekcéma fellobbanásához az alapvető fizikai hajlam, illetve a bőrön elszaporodó gombák és baktériumok is ronthatnak rajta. Tipikus endogén ekcéma az atópiás dermatitisz, ami kifejezetten a kisbabákra, kisebb gyerekekre jellemző.

Az ekcéma egy más megközelítésű felosztása azt vizsgálja, hogy inkább bőrirritatív vagy allergiás reakció ment-e végbe. Az irritatív ekcéma lényege, hogy az ekcéma kialakulása nem köthető egyéni hajlamhoz, nincs semmi köze a genetikához, inkább az aktuális irritáló környezetre vezethető vissza; a behatás erősségétől függ az ekcéma súlyossága is. Ilyen ekcémás bőrirritációt okozhat például egy vegyszer. Az allergiás ekcéma kialakulásához az eddigiekkel ellentétben szükséges az egyéni hajlamosság. Az ekcéma kialakulása tipikusan akkor történik meg, amikor a beteg találkozik az allergia tárgyával (pl. pollennel, állati szőrrel).



Ekcéma kisbabán Ekcéma kisbabán

Jellegzetes ekcéma típusok és kezelésük

Szeborreás ekcéma

Az atópiás bőrgyulladás mellett ez az ekcéma típus a leggyakoribb a kisgyerekek és a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők között. Ez az ekcéma fajta jellegzetesen a csecsemű fejét, felső testét támadja, a beteg, pirosló, kiütéses felület fölött zsíros "koszmó" jelenik meg. Leggyakrabban magától elmúlik a gyermek 8 hónapos koráig, kezelés nélkül is.

Diszhidrotikus ekcéma

Szintén gyakori ekcéma típus, amely kifejezetten a kezeket, az ujjakat és a lábakat támadja. Mivel ezek kényes területek és nagyobb az elvakarás veszélye is, az ekcéma könnyen krónikussá válhat és előfordulhat bakteriális vagy gombás felülfertőződés is, ami súlyos formában az egész szervezetre kiterjedő nyirokérgyulladást idézhet elő. Ezt a típust már kezelni kell ekcéma kenőcs, antibiotikumok vagy kortikoszteroidot tartalmazó ekcéma krém használatával.

Nummularis ekcéma

Ennél a betegségnél az ekcéma kerek, élénkpiros foltokban jelenik meg, amelyek gyulladtak, gyakran felhólyagosodnak és erősen viszketnek. Ez az ekcéma jellemzően időskorban alakul ki, érzékenyebbek rá a szárazbőrű emberek, akiknek leginkább a végtagjait borítják az ekcémás foltok. A kivakart ekcéma könnyen felülfertőződik baktériumok által. Javasolt kezelés a hámpörök eltávolítása, a borogatás és az antibakteriális kezelés, a kortikoszteroid tartalmú ekcéma krém és speciális hidratálókrémek.

Stasis ekcéma

A stasis ekcéma, másnéven vénás eredetű ekcéma a krónikus vénás elégtelenség talaján alakul ki, tipikus tünetei az alsó végtagokon a visszértágulat, a bőrvastagodás és a pigmentációs zavar. A bokák körül lehet a legerősebb az ekcéma, ami érzékeny a felülfertőződésre is, szélsőséges esetben lábszárfekély kialakulásához vezethet. Az ekcéma kenőcs és a borogatás mellett jó védekezés ilyen ekcéma ellen a vénák gyakori átmozgatása és a lábak felpolcolása.

Asteatoticus ekcéma

A kiszáradás miatti ekcéma leggyakrabban a faggyúmirigyek csökkent működésének köszönhető, idős korban fokozott az előfordulási valószínűsége. Erre az ekcéma típusra nem jó a kortikoszteroid tartalmú ekcéma krém, ugyanis az tovább száríthatja a bőrt, ami elfertőződhet. Az ekcéma gyógyítása itt a bőr zsírosításával, hidratálásával történik.

Ekcémás allergiás reakció

Az allergiás ekcéma a kontakttárggyal (az a dolog, amire allergiás a beteg) való érintkezés hatására jön létre a bőrön a következő 1-10 nap során. A kontaktekcéma először csak azon a bőrszakaszon jelentkezik, ahol érintkeztünk az allergén tárggyal, majd más területeken is megjelenhet. Ez az ekcéma az allergia súlyosságától függhet: súlyosabb esetekben megduzzadhat, felhólyagosodhat a bőr. Bőrteszt elvégzésével kideríthetjük, milyen kontakttárgy okozza az ekcéma tüneteit, ezután ügyelnünk kell arra, hogy kerüljük az allergént.

Az ekcéma kezelése: mit tehetünk az ekcéma ellen?

A kellemetlen ekcéma nem múlik el egyik napról a másikra, főleg, ha visszatérő problémáról vagy krónikus ekcémás megbetegedésről van szó. Fontos, hogy a páciens és az orvos között bizalmas viszony alakuljon ki, ugyanis az ekcéma kezelése hosszú ideig tart és nem kevés, a tüneteket fokozó stressz hatása alá kerül a beteg. Azt, hogy az ekcéma kezelése krémmel, ekcéma gyógyszerrel vagy egyszerű, természetes megoldásokkal történik, a kezelőorvos magyarázza el a betegnek, miután alaposan kivizsgálta az ekcéma okát, a betegség természetét.



Krónikus ekcéma Krónikus ekcéma

Ekcéma krém / ekcéma kenőcs

Az ekcéma kezelése leginkább helyileg alkalmazandó, szteroidot tartalmazó krémekkel történik. Ezeknek a krémeknek erős a szteroidtartalma, éppen ezért kúraszerűen kell alkalmazni őket, ha a tünetek jelentkeznek és az ekcémás problémák elmúlása után abba is kell azt hagyni. Ha az ekcéma tünetei enyhülnek, immunmoduláló készítményekkel segítik a bőr regenerációját. Ha ezeket a készítményeket szakszerűen alkalmazzuk, hosszú távon sem roncsolják a bőr szerkezetét, ám megakadályozhatják az ekcéma visszatérését (fenntartó kezelés).

Az ekcéma annak típusától függően nem minden esetben gyógyítható, ugyanis az ekcéma kialakulása egyszerűen a genetikai hajlamunknak is köszönhető. Az ekcéma kezelése során fontos a folyamatos odafigyelés, a bőr lipidpótlása, az állandó hidratálás. Mindenképpen kérjük ki háziorvosunk vagy egy bőrgyógyász tanácsát, aki megállapítja, milyen ekcéma típussal kell megküzdenünk és milyen kezelést kell alkalmazni az ekcéma ellen!

Ekcéma ellen más megoldásokkal

Az ekcéma kezelése során fontos, hogy az élet minden területén fordítsunk figyelmet a beteg bőr ápolására. A fürdés során használjunk karbamid tartalmú sampont és tusfürdőt, amelyek a fejbőr korpásodó ekcémáját is kellemesen megnyugtatják. A hámlott bőr fellazítására használjunk speciális testápolószereket, bőrkímélő szappanokat, olajokat. Jót tehet az ekcéma ellen a borogatás, illetve erős bőrviszketés és gyulladás esetén a jegelés és a gyulladáscsökkentő gyógynövényes pakolás is.

Vizsgáljuk meg, milyen típusú ekcéma van a bőrünkön és annak megfelelően ügyeljünk a tisztálkodásra: száradásos ekcéma esetén ne áztassuk ki a bőrünket kádfürdővel, inkább zuhanyozzunk és ne használjunk rá olyan szteroidot, ami tovább száríthatja a bőrt! Más ekcéma esetében pont, hogy a túlzott bőrzsírosítás árthat, a beteg felületet pedig érdemes lehet minél többet borogatni. Folyamatosan figyeljünk oda arra, hogy ha a viszketés elviselhető, ne vakarjuk az ekcémás bőrt, illetve ügyeljünk arra, hogy ne adjunk esélyt a gombás, bakteriális felülfertőződéseknek.

Ekcéma ellen életmódváltoztatással

Az ekcéma kiváltó oka bizonyos esetekben ételallergia is lehet, hiszen számos olyan élelmiszer létezik, amelyre rosszul reagálhat a szervezetünk. Gyűjtsük össze a panaszt okozó élelmiszereket, próbáljunk ki többféle diétát is, hogy melyik esetben múlik el az ekcéma. Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást. Az ekcéma okai közt nagy szerepet játszik a stressz, éppen ezért gondoljuk át, hogyan tudnánk megszüntetni azt - szélsőséges esetben akár egy munkahelyváltás árán is.

Vigyázzunk, hogy ne égjünk le a napon és ne áztassuk ki a kivakart sebeket. A takarítás során érdemes lehet kerülni az erős vegyszereket - válasszunk azok helyett inkább olyan természetes anyagokat, mint az ecet, a citromlé vagy a szódabikarbóna. Amennyiben tehetjük és nem súlyos az ekcéma a bőrünkön, ne kérjünk szteroidos kezelést, kivéve, ha az ekcéma súlyos komplikációkkal jelentkezik.

Címlapkép: Getty Images