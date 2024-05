A Harry Potter rajongóknak határ a csillagos ég: luxusingatlan áráért kelhet el az első kötet borítója

Rekordáron fog gazdát cserélni és ezzel a legdrágább Harry Potter emléktárggyá válik - áll a Luxury Launches cikkében.

A Harry Potter-emléktárgyak a rajongók számára a világot jelentik. Az első Harry Potter-könyv eredeti borítójának eladása közel 600 000 dollárért, vagyis 206 millió 400 ezer forintért történhet. Igen, ez egy csillagászati ár, és amikor lecsap a kalapács, ez lesz a legmagasabb előérték, amit valaha Harry Potterrel kapcsolatos tárgyra adtak - állítja a Sotheby's aukciósház.

A Sotheby's New York-i aukciósházában kerül árverésre Thomas Taylor eredeti akvarellrajza az 1997-ben megjelent bestsellerhez, a Harry Potter és a bölcsek kövéhez. A közel három évtizeddel ezelőtt a Harry Potter és a bölcsek kövéhez készült illusztrációt először 2001-ben bocsátotta árverésre a londoni Sotheby's. A kép 107 ezer dollárért kelt el, ezzel pedig már akkor is franchise-rekordot döntött. A művet a „The Library of Dr. Rodney P. Swantko” nevű aukció keretében adják majd el újra, 2024. június 26-án.