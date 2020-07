Ezt rengeteg szülő elrontja, és a gyerek issza meg később a levét

A szülők felelőssége, hogy miképp kezeli egy gyerek a pénzt: elveri azonnal, vagy takarékoskodik. Azonban nem csak a vele való bánást kell nekik megtanítani már egészen kicsi korban, hanem a róla való gondolkodást és a hozzá való érzelmek kezelését is. Ez pedig sok energiát igényel.

A pénzügyi nevelést nem lehet elég korán elkezdeni: szakértők szerint érdemes már egészen kicsi korban megismertetni őket a pénz fogalmával. A magyar lakosság kétharmada úgy látja, hogy a gyermek pénzügyi nevelése főként a szülők felelőssége, és tisztában vannak a tanítás jelentőségével is. Fontos, hogy megtanulják a gyerekek a pénz értékét, a beosztást és megtakarítás fogalmát. Szakértők szerint, ha ezeket a dolgokat elsajátítják fiatal korban, akkor már nagyon sokat tettek a szülők azért, hogy gyermekeik tudatosan gazdálkodó felnőttekké váljanak.

De ezen kívül az is lényeges, hogy megtanítsuk nekik, hogyan kell a pénzről gondolkozni, és miképp kell kezelni a hozzájuk kapcsolódó érzelmeinket.

Az előbbi mondat ne tévessze meg senkit, a készségek és a szokások rendkívül fontosak, de az érzelmek és a hiedelmek határozzák meg pénzügyi magatartásukat. Ez elsőre nagy feladatnak tűnhet, de van néhány egyszerű lépésnek már óriási hatása lehet - derül ki a Business Insider cikkéből.

Beszéljünk a pénzről

Ne kezeljük tabuként, hozzuk szóba a gyerekek előtt gyakran, mintha csak a sportról, vagy a hétvégi közös tervekről beszélgetnénk - felindultság nélkül. Kezdjük egyszerű dolgokkal, mi mennyibe kerül: élelmiszer, játék, autó, ház. Magyarázzuk el, hol van az a pénzünk, ami nincs a kezünkbe, értessük meg velük, hogy a bankkártyán lévő pénz nem végtelen.

Kompromisszum

Magyarázzuk el, hogy a vásárlás kompromisszum: "Ha az összes pénzünket a játékboltban költjük el, nem lesz miből élelmiszert vásárolnunk!" Minden költés döntés is egyben, ami előtt számtalan tényt figyelembe kell venni, és mérlegelni kell. Bizonyítsuk be számukra, hogy megfontolt döntéseket hozunk a kiadások előtt, hiszen nem kimeríthetetlen a családi kassza. Verbalizáljuk ezeket a döntéseket, hogy megérthessék a legkisebbek is.

Reklámimmunitás

Manapság a gyermekek sokat ülnek a képernyők előtt, ahonnan ömlik rájuk a reklám. Segíteni kell őket abban, hogy immunissá váljanak, és meg tudják különböztetni a reklámokat is a valóságtól. Tudatosítsuk bennük, hogy azért kapjuk őket nagy dózisban, mert rá akarnak venni minket a vásárlásra, és hogy valójában nem feltétlenül van ezekre a termékekre szükségünk. Beszéljük ki együtt a látottakat, tegyünk fel kérdéseket velük kapcsolatban és beszéljük át a válaszokat.

A döntési folyamat legyen közös

Mint szülők, nyilván azt szeretnénk, hogy gyermekeink jó döntéseket hozzanak, de helyettük nem tudjuk ezt megtenni. Segíteni viszont tudjuk őket, terelgetni az általunk vélt helyes irányba.

Fontos, hogy megmutassuk nekik a folyamatot, ne csak a végeredményt.

Pénzügyi vagy egyéb döntések meghozatalakor verbalizáljuk a gondolkodás folyamatát, hogy gyermek hallja a megfontolás tárgyát képező lehetőségeket, az átgondolását, valamint a választás indoklását is. De a végső döntést hozza meg ő!

Hadd hibázzon!

Ugyanakkor meg kell tapasztalniuk rossz döntéseik következményeit, hogy a jövőben már ne kövessék el ezeket a hibákat, vagy legalábbis ne olyan gyakran. Ha rájönnek, hogy hibáztak, mert például egy olyan játékot vettek meg a zsebpénzükből, ami csalódást okozott, az "Én megmondtam!" helyett sokkal jobban veszi ki magát, ha megdicsérjük őket, amiért felismerték a hibát. A legnagyobb ajándék ha megtanítjuk őket bánni nem csak a pénzzel, hanem a pénz körüli érzelmeikkel is.

Címlapkép: Getty Images