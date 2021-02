Ezt rengeteg magyar pár elrontja: minden pénzük és még a kapcsolatuk is rámehet

Mi sem lehet Valentin-napon romantikusabb program, mint közös erővel véget vetni az anyagiakkal kapcsolatos vitáknak? Biztosan el tudnának képzelni a párok rengeteg alternatívát, de jelenleg nincs túl sok lehetőség, és a 2020-as év után egyébként is érdemes gatyába rázni a családi pénzügyeket. Egy jó beszélgetés sok feszültséget feloldhat, vitát rendezhet el, mielőtt még az kipattanna. A kapcsolatoknak gyakran vetnek véget pénzügyi problémák, nézetkülönbségek, ezért a Pénzcentrum most - Valentin-nap alkalmából - szakértők tanácsait gyűjtötte össze arról, hogyan előzzük meg, hogy a pénzkérdés ne legyen tabu.

Az egyik legromantikusabb dolog a világon beszélni a pénzügyekről. Ezzel bizonyára sokan nem értenek egyet, pedig egy kapcsolat akkor van igazán rendben, ha az olyan tabu témákat is nyíltan meg lehet beszélni, mint a közös és egyéni piszkos anyagiak. Gondoljunk csak bele, mennyi mindent elterveznek közösen a párok: hol akarnak élni, hová mennének nyaralni, melyik óvodába, iskolába íratnák majd a gyermekeiket, milyen színű legyen a nappalifal - viszont azt, mire költik pontosan a fizetésüket, mennyi hitelkártya adósságuk van, vagy mennyibe is került az az új cipő/videójáték konzol már rejtegetik a párjuk elől.

Ez pedig alapvető hiba, hiszen kapcsolatok, házasságok mehetnek rá a pénzügyi nézetkülönbségekre. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS 2020-as kutatása szerint a magyar válások leggyakoribb oka a kommunikáció hiánya vagy rossz minősége, a negyedik az eltérő teherviselés, a 15. az anyagi problémák, pénzügyi gondok. Az okok között szerepel még a munkanélküliség, a nem megfelelő lakhatási körülmények, vagy az egyik fél külföldi munkavállalása. A gyermeket nevelők házasságok esetében még gyakoribb ok az anyagi problémák.

A kapcsolatokat gyakran teszi tönkre az állandó veszekedés, vita, feszültség, nézetkülönbség. Ennek számos oka lehet a függőségektől kezdve a féltékenységen át a házimunka terheinek egyenlőtlen elosztásáig. Azonban sokszor anyagi problémák állnak a háttérben, hiszen egy élettársi kapcsolat, házasság pénzügyi egységet is kíván: vannak közös célok, kiadások, a felek támaszkodhatnak egymásra anyagilag is. Viszont ezen a területen ugyanúgy felléphet a bizalmatlanság, akár féltékenység, függőség, egyenlőtlen teherviselés problémája. Akkor pedig jönnek a veszekedések.

Ne hagyjuk, hogy a pénzügyi vitákra menjen rá a kapcsolat

Különböző stratégiák vannak arra, hogyan lehet elkerülni, hogy az anyagi problémák állandó feszültséghez, veszekedéshez és végül a kapcsolat végéhez vezessenek - írja a hermoney.com. Egy világjárvány közepén, amikor sokan találták magukat váratlan helyzetekben, veszítették el a munkájukat, vagy bevételeik egy részét, vagy egyszerűen nem tudták olyan ügyesen leplezni a költéseiket a párjuk elől a megnövekedett otthon töltött idő miatt, még sokkal fontosabb, hogy elejét vegyük a veszekedéseknek. Először is azt kell belátni, hogy most alapvetően is sokkal feszültebb mindenki, tehát nem érdemes drasztikus lépéseket tenni arra alapozva, amit most gondol, érez az ember.

A COVID hatására sokféle stresszhelyzet alakulhat ki, amely valószínűleg most sokkal intenzívebben is jelentkezik. Az emberek éjjel-nappal egy fedél alatt tartózkodnak, amely még a legjobb kapcsolatokat is próbára teheti, mert ebben a helyzetben alapvetően feszültebb mindenki

- mondja Maggie Baker, Ph.D., pszichológus és pénzügyi terápiás szakember. A szakértő szerint viszont a pénzről szóló vitákat még az előtt meg lehet állítani, hogy kialakulnának. Ez viszont nem varázsütésre történik, inkább egy tanulási folyamatként kell elképzelni, amely során egyre jobban és jobban kezeljük majd ezt a kérdést. Szakértők a következő stratégiákat ajánlják, hogy 2021-ben többet beszéljenek és kevesebbet vitázzanak a párok az anyagiakon:

1. Le kell papírozni

Ha nincs egyetértés a párok között abban, hogy a háztartás bevételeit milyen kiadások kellene elkölteni, akkor le kell ülni, és átbeszélni a prioritásokat. Az első és legfontosabb a lakhatás, rezsi, élelmiszerköltségek - általában nem is itt alakul ki egyet nem értés. Viszont lehet, hogy az egyik fél a nyugdíjra szeretne félretenni, míg a másik a trópusi nyaralásra.

Ezért fontos lépés, hogy mindkét fél írjon egy listát azokról a célokról, amelyeket meg akar valósítani, és felállítson egy sorrendet ezek között. Ezután össze lehet vetni a két listát, mik a közös célok, mik a nagy eltérések. Ezután - annak tudatában mennyi pénz az, amiből gazdálkodhatnak a párok - lehet összeegyeztetni a célokat, és megtervezni, hogyan lehet a legfontosabbakat megvalósítani.

A kialakult közös listában természetesen lesznek kompromisszumok mindkét fél részéről, viszont fontos, hogy a közös célok mellett teret kell hagyni az egyéni céloknak is. Az előző példánál maradva: kicsit kevesebbet befizetni a nyugdíjpénztárba, és félretenni a fennmaradót a trópusi nyaralásra - ami lehet, hogy így később valósulhat meg. Viszont megmaradt a káposzta egy része és a kecske sem maradt éhen.

2. Tervezett pénzügyi beszélgetések

Már az első pontot is legjobban úgy lehet megvalósítani, ha mindkét fél időt szentel rá, át tudja rendesen gondolni, és a részletek megbeszélését, listák egyeztetését nem sürgeti vagy zavarja meg semmi. Ki kell tűzni közösen egy időpontot, amikor ennek a végére járnak.

Szakértők szerint a hirtelen kirobbanó vitákat úgy is el lehet kerülni, ha mindig van egy fix időpont a naptárban a rendszeres pénzügyi megbeszélésekre. Hiszen az, hogy egyszer ír valaki egy listát a vágyaival, amire spórolna, nem kőbe vésett dolog: lehet hogy egy fél év múlva inkább programozó tanfolyamra tenne már félre, mint nyaralásra.

Érdemes legalább havonta egyszer - hónap elején, vagy hónap végén - beiktatni egy beszélgetést, amikor minden pénzzel kapcsolatos dolgot nyugodtan meg tudnak beszélni a lakáshitel-kiváltástól kezdve, a gyerek nyári táboroztatásán keresztül a tévévásárlás keretösszegéig. Ilyenkor meg lehet vizsgálni, szükség van-e az összes streaming előfizetésre, mennyit lehetne spórolni egy bankváltással, köthetnének-e kedvezőbb díjszabásúbb lakásbiztosítást.

Ahogy azt is meg kell beszélni, miért kellett már megint több tízezer forintot elszórni új táskára, vagy egy fúrókészletre, mikor mindenkinek elég táskája és fúrója van már. Vagy azt, hogy hogyan lehetne megszabadulni a hitelkártya adósságtól, vagy milyen érvek szólnak a közös bankszámla mellett és ellen. És ez még csak néhány példa! A hét minden napján lehetne erről beszélni, de havi egy Nagy Pénzügyi Kibeszélő Nap beiktatása mindenképpen indokolt ahhoz, hogy később ne legyenek viták a pénz miatt.

Azt is mindenképpen érdemes tisztázni, hogy kit mennyire frusztrál egyáltalán a pénz téma, miért nem szeret róla beszélni esetleg, milyen mintákat hozott a családból, a pénzügyek terén mi okoz neki nehézséget. A gyengeségeket - mint "rosszul osztom be a pénzt", "gyakran szóróm a pénzt, ha szomorú vagyok", "félek a hitelfelvételtől", stb. - a legnehezebb bevallani a legfontosabb hozzátartozóknak is, ez egy hatalmas lépés - értékelni kell a próbálkozásokat, és időt hagyni rá.

3. Csak röviden és lényegre törően

Sarah Sprague Gerber a of Momentum Financial Planning (pénzügyi tervezéssel foglalkozó vállalt) alapítója szerint, a rövid, de gyakori beszélgetések az anyagiakról jelentik a kulcsot ahhoz, hogy ne legyenek állandó konfliktusok. A hosszadalmas eszmecserék a pénzügyekről, jövőbeli tervekről, költések végigbogarászása sokakat elriaszthat az egésztől a szakértő szerint. Elkezdik majd halogatni, a rendszeres beszélgetést és végül el is hagyják ezt a szokást.

Ez látszólag ellentmondás lehet a korábbi pontokhoz képest, de valójában minden párnak magának kell kialakítania, hogy számukra mi a megfelelő, nem kellemetlen mód arra, hogy kézben tartsák a pénzügyeiket, és ne legyenek ebből viták. Az, hogy heti fél órát szánnak erre, vagy havi két órát már mindegy, nekik kell kitapasztalni, mi a legjobb számukra. A lényeg, hogy rendszeres legyen.

4. Nemcsak beszélni, hallgatni is meg kell tanulni

Sokszor előfordul a kapcsolatokban, hogy valaki határozottabb a pénzügyek terén, ő az aki intézi a banki ügyeket, fizeti a számlákat, kezeli az előfizetéseket, stb. Ez azzal is jár, hogy többet tud a másik félnél az aktuális anyagi helyzetről, tervezéshez is nagyobb tere van. Sokszor a kevésbé domináns fél nem is tud, vagy mer tervezni, a döntésekben akkora súllyal nem esik latba a véleménye sem.

Hiába is mondja a kevésbé domináns fél: nem tudom, én ehhez nem értek, rád bízom a döntést, stb. mégis úgy érezheti, hogy az ő céljai nem jutnak érvényre. Ez gyakran vezet partalan vitákhoz, mert azt, hogy mit érez valaki nem áll összhangban azzal, amit az eszére hagyatkozva mondott. Ezért kell mindenképpen segíteni egymásnak.

A beszélgetéseknek tényleg beszélgetéseknek kell lennie, nem a családi kasszán ülő feleségnek kell kivallatnia férjét, mennyit költött a kocsmában - jelenlegi helyzetben nyilván semennyit - vagy a "mindent is intéző" pasinak kell kiselőadást tartania barátnőjének arról, hogy 10 év múlva hol fognak tartani az életben, ha minden fillért úgy költenek el, ahogy ő eltervezte. Mindenki jusson szóhoz, mondja el mit gondol, mit érez. Ha ez nem így történik, szinte borítékolhatóan jönnek a viták, veszekedések.

5. Fordulj szakemberhez

Ha nagyon nem sikerül dűlőre jutni az anyagiak kérdésében, de nem akarjátok, hogy a kapcsolat erre menjen rá, érdemes szakemberhez fordulni. Attól függően, hogy milyen természetűek a gondok, javasolt a párterápia vagy a pénzügyi tanácsadó. Terápiára akkor érdemes menni, ha már maga a kommunikáció sem sikeres, elképzelhetetlen, hogy a vitákat megoldja az, ha leülnek egymással beszélgetni. Sokszor hosszú évek óta lappangó problémák vetnek véget a kapcsolatoknak, amiket valamikor még meg lehetett volna beszélni, mostanra viszont annyira elfajultak, hogy ha csak szóba hozza valaki, abból dühödt veszekedés kerekedik.

Ha viszont olyan természetű az anyagi probléma, amit azért nem old meg egy beszélgetés, mert a párok nem értenek ilyen szinten a pénzügyekhez, nem látják át, hogyan lehetne rendbehozni azokat, érdemes pénzügyi tanácsadót keresni. Már 1-2 konzultáció is segíthet tisztázni rengeteg kérdést.

Címlapkép: Getty Images