Erre nem is gondoltál: ennyit spórolhatsz a kijárási korlátozás miatt

A legtöbb otthonról dolgozó munkavállalónak komoly kihívást jelent a home office: aki egyedül van, annak azért, akia családjával összezárva, annak pedig azért. De lassan eljött az ideje annak, hogy lássuk a tartós otthonlét pozitív hozadékait, például, hogy mennyit spórolhatunk ezen.

Habár a jelenlegi helyzet, az otthoni munkavégzés, a kijárási korlátozás mindenkit megvisel, ahogy a munkahelyi közegnek az elveszítése nagyon megterhelő tud lenni, valójában lassan kezdünk hozzászokni: később kelünk, sokat vagyunk együtt családtagjainkkal, és feltehetően többet is takarítunk.



Ugyanakkor lassan elkezdhetjük keresni a kialakult borzalmas helyzetben, a kényszerű otthonlétben a pozitív dolgokat: például azt, mennyit spórolunk - feltéve ha azon szerencsések közé tartozunk, akiknek van még munkája.

A magyar lakosság megtakarítási kedve jelentősen, 13 százalékkal 66 százalékra nőtt a legutóbbi, 2017-es felmérés adataihoz képest - derült ki a Budapest Alapkezelő februári reprezentatív, lakossági befektetéseket vizsgáló kutatásából. Aki tehát nem éli épp fel ezeket az összegeket, annak ez akár kitűnő alkalom lehet arra is, hogy tovább növelje megtakarításait.

Ezen lehet spórolni most:

Közlekedés, benzin/bérlet: a bérlet ára ugye adott, a benzinköltség nagyon változó - attól függ, ki milyen messze lakik a munkahelyétől. De minimum 10 ezerforinttal lehet számolni.

Reggeli: aki nem szeret korán kelni, és otthon kávézni, reggelizni, az naponta több száz forintot is elkölt az aluljáróban poharas kávéra, péksüteményre - akár 10 ezer forintot meg tudunk spórolni (persze az otthoni kávé és szendvics sincs ingyen, de lássuk be, a töredékébe kerül).

Ebéd: aki van olyan szerencsés, hogy a munkahelyén, vagy annak közelében van megfelelő étterem, kantin, az naponta legalább 1000, de inkább 1500 forintot is elkölt, ez akár havi 30 ezer forintot is jelenthet. Nos ez a pénz is zsebedben marad most, persze otthon is főzni kell, de az tényleg töredék pénzből megvan.

Edzés: Aki rendszeresen sportol, vagy gyermekét járatja valamilyen edzésre, az nagy eséllyel ezt a pénzt is megspórolja már áprilisban. Alsó hangon ez is minimum 10 ezer forint megtakarítást jelenthet.

Ettől függetlenül érdemes otthon is komoly hangsúlyt fordítani a testmozgásra!









Mozi, színház, kocsma, étterem, hobbi: hogy kikapcsolódásra ki mennyit költ, az egyéni vérmérséklet kérdése, van, aki legfeljebb 1-2 ezer forintot szán erre, mások több 10 ezret is.



Ruházkodás: ez sem a legaktuálisabb kérdés most az életünkben, már csak azért sem, mert az üzletek délután 3-ig tartanak csak nyitva.





Szép az elmélet, de mi a valóság?

Egy budapesti "irodistát" kérdeztünk meg, hogy számol, ő mennyit fog spórolni az otthonléttel: kiszámolta, és mint elmondta márciusban, mivel már megvette a szükséges dolgokat, gyakorlatilag semmit, az április azonban már más képet mutat. Áprilisban már valószínűleg láthatóbb eredmény lesz, ugyanis, bezárt a havonta egyszer látogatott tetoválója, nem kell bkv bérlet, és események sem lesznek. Ez neki kb. 60 ezer forintot fog jelenteni. De hozzátette,

szerintem fontos hangsúlyozni azt, hogy mindezek ellenére megtakarításról csak akkor van értelme beszélni, ha azt a pénzt mondjuk egy megtakarítási vagy "b" számlára egyből átvezetjük

Egy másik, vidéken élő kétgyermekes anyuka számtásai szerint legalább 25 ezer forinttal lesz kevesebb a kiadása áprilisban: ebben benne van a család bérlete, a gyerekek ebédje, és az edzésükre szánt összeg is. És persze most, hogy mindenki otthon ebédel, olcsóbban jönnek ki, már ami az étkezést illeti. Főzni persze minden nap kell, de idejük most engedi.



A 26 éves Eszter is bizakodva megy neki az áprilisnk, ő kocsmában, étteremben havonta 8-10 ezret, moziban havi 8 ezer forintot költ átlagosan. De arra is kitért, hogy szinte alig kell mosni, mert idebent nem lesznek koszosak a ruhái, csak pólókat kell öblíteni, szóval azon is valamennyit megspórol. Ezen kívül elmondása szerint nincs az se, hogy bemegy papírboltba, vagy a Flying Tigerbe nézelődni és vesz valamit, ami nem is kell, ez kb. 2-3 ezer forint plusz havi szinten tuti volt.

Egyik zsebből a másikba?

A bevásárlásról már volt szó: mivel a legtöbb időnket (az összeset?) most otthon töltjük, így feltehetően több napra vásárolunk, vagy rendelünk be, jóval több élelemre, háztartási eszközre költünk. És akkor a wc papírról és a kávéról még nem is beszéltünk, amiből békeidőben az iroda készletét használjuk.

És mivel a március, de még az április első napjai is meglehetősen hidegek voltak, a fűtési költségeken egésze biztosan megérezzük majd, ahogy az otthon töltött laptopok és telefonok is megdobhatják valamennyivel a villanyszámlát.

Címlapkép: Getty Images