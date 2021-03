A legjobb chilis bab recept: mexikói chilis bab alap, chilis bab bográcsban

Chilis bab, örök kedvenc: milyen eredetű étel a chilis bab? Így készül a mexikói chilis bab, a legfinomabb chilis bab recept. Tudtad, hogy a chilis bab bográcsban is elkészíthető?

Gyorsan összeütnél valamit, de nem tudod mi legyen az? Ne keresgélj tovább a receptek között, a megoldás az örök kedvenc chilis bab! A chilis bab recept elkészítése rendkívül egyszerű, a chilis bab hozzávalói egyszerűek és ráadásul nagyon olcsóak is, emellett a chilis bab nem csak frissen, de újramelegítve is nagyon finom eleség. A chilis bab főzése nem csak egy feladat, de nagyszerű közösségi program is lehet a családdal, vagy a barátokkal: gondoltad volna, hogy a chilis bab bográcsban elkészítve is isteni?

Milyen eredetű étel a chilis bab?

Az eredeti chilis bab, a chili con carne (magyar fordításban: chili hússal) a mai Mexikó és az amerikai Dél-Texas térségéből származik. Az első chilis bab receptek az 1850-es évekre eredeztethetőek vissza, amikor a chilis babot még szárított hússal készítették, nem pedig darált hússal. A mexikói munkások a szárított hús mellett borsóval, paradicsommal és jó sok chilipaprikával készítették ezt az ételt, így a chilis bab alap meglehetősen fűszeres és szaftos.

A chilis bab gyakorlatilag egy babbal készített pörkölt; chilis bab recept ma már (főként Magyarországon) számtalan formában elkészíthető: habár az eredeti chilis bab recept marhahúst igényel, mi nyugodtan vásárolhatunk hozzá darált disznóhúst is, ha egy fokkal költséghatékonyabb megoldásban gondolkodunk. Készülhet a chilis bab magyarosan is: jó sok szalonnával vagy lecsókolbásszal gazdagítva igazán laktató és szaftos ételt eredményez, amihez dukál egy szelet friss, puha kenyér.

A chilis bab fogyasztható egytálételként, kenyérrel, rizzsel kísérve, vagy fűszeres harapnivalóként is, amit egy kis tortillachipssel és egy pár szelet jalapeño paprikával tehetünk még izgalmasabbá. Az, hogy a finom, mexikói chilis bab alap milyen extra hozzávalókat igényel, mi magunk döntjük el, hiszen a chilis bab recept szabadon variálható: javasoljuk a kukoricát és a sok paradicsomsűrítményt az igazán egyedülálló chilis bab ízvilágért! Nézzük, hogyan készül a chilis bab!



Mexikói chilis bab recept

A chilis bab hozzávalói

500 g darált marha- vagy disznóhús

400 g vörös bab (konzerv)

2 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

400 g hámozott, aprított paradicsomkonzerv

1 db csípős chilipaprika

150 g csemegekukorica (konzerv)

100 g paradicsomsűrítmény

1 db babérlevél

1 kk majoránna

só, bors ízlés szerint

4 ek étolaj

A chilis bab recept elkészítése

1. A chilis bab alap elkészítésével kezdjük: aprítsuk finomra a hagymát és a fokhagymát, majd egy kevés sóval ízesítve dinszteljük meg az olajon. Karikázzuk föl a csípős chilit, adjuk hozzá, majd pároljuk őket együtt 1-2 percig.

2. Ehhez a hagymás chilis bab alaphoz adjuk hozzá a darált húst, sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük majoránnával majd folyamatos kevergetés közben pirítsuk le.

3. Adjuk a darált húsos chilis bab alaphoz a paradicsomkonzervet, a paradicsomsűrítményt, a babérlevelet, majd pároljuk őket össze néhány percen keresztül.

4. Adjuk hozzá a babkonzervet a levével együtt, illetve kanalazzunk hozzá tetszés szerinti mennyiségben konzerv kukoricát is. Ízesítjük a chilis babot további sóval és borssal. A chilis bab erejét is növelhetjük még egy kevés őrölt chilivel.

5. Főzzük a chilis babot 5-10 percen keresztül, lefedve, majd tálaljuk ízlés szerint magában, kenyérrel, rizzsel vagy chipssel!

Chilis bab bográcsban

A chilis bab főzés nagyszerű kerti program lehet, hiszen a bográcsban köztudottan máshogy főnek meg a hozzávalók, emellett a szabadtűz fölött készült ételek utánozhatatlan, füstös ízzel rendelkeznek. Ha a chilis bab bográcsban készül, járjunk el a fenti chilis bab recept leírásait követve, ám duplázzuk vagy triplázzuk meg a leírt mennyiséget, főleg, ha nagyobb családi vagy baráti összejövetelt tervezünk. Ezesetben a chilis bab alap elkészítését kezdhetjük egy kis füstölt szalonnával, a hússal egyidőben pedig hozzátehetünk az ételhez 2 szál karikára vágott lecsókolbászt is.

