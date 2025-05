Elképesztő hatósági blama: rossz címre küldték a leveleit, közérdekű munka helyett börtönbe került egy tamási férfi

Téves címre küldték az értesítőket annak a tamási férfinak, akit közérdekű munkára ítéltek, majd végül börtönbe került, mert nem jelent meg ledolgozni a büntetést. Ügyvédje szerint a hatóságok hibáztak, most kártérítést követelnek.

Egy tamási férfi 2023-ban jogosítvány nélkül vezetett, emiatt a járásbíróság tárgyalás nélkül 270 nap közérdekű munkára ítélte. Az RTL Híradó riportja szerint erről ugyan megkapta a határozatot, de azt állítja, arról viszont nem kapott értesítést, hol és mikor kell elvégeznie a munkát.

A férfi külföldön dolgozik, éppen itthon tartózkodott, amikor tavaly novemberben megjelentek a rendőrök, és elvitték, mondván, mivel nem hajlandó ledolgozni a közérdekű munkát, ezért azt átváltották 68 nap letöltendő börtönbüntetésre.

A férfi Pécsen volt börtönben, április végén szabadult, ügyvédje szerint a bíróság és a kormányhivatal is küldött ugyan értesítéseket, de rossz címre. Utólag kérték ki a kézbesítési igazolásokat, volt olyan eset, ahol a lépcsőház, máskor az emelet szerepelt hibásan a címzésen, végül a leveleket „nem kereste” jelzéssel küldték vissza, miközben az érintett nem is tudott róluk. A férfi most kártérítést szeretne kapni. A csatorna kereste a postát és a bíróságot is, jövő hétre ígértek nekik tájékoztatást.