Indul a 2025-ös bírságszezon: ezért 150 ezres büntetést kaphatnak az ingatlantulajok

A héten elindul a 2025-ös lomtalanítási szezon Budapesten. Összeszedtük mit érdemes tudni az idei évben: fontos, hogy több kerület is zónákra van osztva, és több napon át gyűjtik be a lomokat. Viszont nem mindegy, hogy mikor rakjuk ki a szemetet: érdemes megnézni a bedobott értesítőt, ugyanis ha valaki nem a megadott időpontban helyez ki lomokat, az szabálysértést követ el, ha elkapják, pénzbüntetésre számíthat. Ugyanúgy következményei lehetnek annak is, ha valaki elviszi a kihelyezett lomokat.

Címlapkép: Getty Images

