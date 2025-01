Rendkívüli! Tűz van a Keleti pályaudvaron, egy mozdony gyulladhatott ki - videóval!

Nem tudni, van-e bárki a kigyulladt mozdonyban, de az biztos, hogy már átterjedt egy másikra is.

Kigyulladt és jelenleg is ég több mozdony is a Keleti pályaudvar egyik vágányán - erről a Telex számolt be ma este. Mint írják, egy videó tanúsága szerint a tűz átterjedt egy másik kocsira, és több másik is veszélyben lehet. Azt nem tudni egyelőre, hogy vannak-e dolgozók a mozdonyban, megsérült-e valaki, és hogy mi okozhatta a tüzet.

Kiss Ádám István, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy a pályaudvar egy oldalsó szerelővágányán egy fűtőmozdonyként használt mozdony kigyulladt. Négy másik mozdony volt még mellette, ezek közül egyre részben átterjedt a tűz - azt ő sem közölte, hogy van-e sértült. A tűz oka vélhetően csak egy későbbi vizsgálatkor derül csak ki.

A kigyulladt mozdonyról egy videót is közöltek: