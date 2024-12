Erre sok magyar szülő nem gondolt: csak akkor kapnak észbe, mikor már elkezdődött a téli szünet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A téli szünidő idén is hosszúra nyúlik, december 21-től január 5-ig tartanak zárva az iskolák. Ez az időszak különösen a szülők számára jelenthet kihívást, hiszen nemcsak a gyerekek felügyeletéről, de a szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodni kell. Hogyan érhetjük el, hogy a gyerekek ne csak a digitális eszközökön „lógjanak”, hanem fejlődjenek és közben jól is érezzék magukat?

"A tartalmas és pihentető téli szünet az előzetes tervezésen múlik" – mondja Koren Balázs a Yettel digitális oktatási programja, a ProSuli szakmai vezetője, gyakorló édesapa. Már a szünet elején érdemes összeállítani egy tervet, amely közös programokat és egyéni elfoglaltságokat is tartalmaz. Fontos, hogy a gyerekek érezzék: ezek a programok róluk szólnak, és szülőként mi is valóban részt veszünk ezekben. A változatos programok kulcsfontosságúak: legyen szó téli sportokról, múzeumlátogatásról, kézműveskedésről vagy akár közös filmezésről. Ezek nemcsak szórakoztatóak, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a család erősítse kapcsolatait és új közös élményeket szerezzen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A digitális eszközöket sem érdemes teljesen mellőzni. „Ne tiltással oldjuk meg a képernyőidő kérdését, hanem közös szabályok kialakításával” – javasolja Koren Balázs. Ezeket az eszközöket használhatjuk tanulásra, közös játékra vagy akár kreatív projektek megvalósítására, mint például egy rövidfilm készítése. A szakértő szerint az is fontos, hogy a szülők megértsék, mivel foglalkoznak a gyerekeik az online térben. Érdemes velük leülni és elővenni közösen azokat a játékokat, amikkel ők naponta játszanak, és hagyni, hogy most ők tanítsanak bennünket. Ez nemcsak a kötődést erősíti, hanem segíti a szülőt abban is, hogy jobban eligazodjon és rálásson arra, mi érdekli a gyerekeket. EZ IS ÉRDEKELHET Mikor jön a tél 2024-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma A csillagászati tél kezdete Magyarországon december 21-re esik 2024-ben, a hó ennél hamarabb is megérkezhet. Praktikus megoldások a mindennapokra Ha a szülők nem tudnak állandóan jelen lenni, érdemes más családokkal összefogni, és „szülőcsere” programot szervezni. Így a gyerekek baráti társaságban lehetnek, miközben a szülők is megoszthatják a felügyelet terheit. A további lehetőségek közé tartozik a társasjáték, az otthoni barkácsolás vagy akár egy közös főzés, amelyek egyszerre szórakoztatóak és fejlesztőek. A téli szünet legfontosabb üzenete, hogy a gyerekek érezzék: fontosak számunkra, és szeretünk velük együtt lenni. „A közös élmények hosszú távon is meghatározóak, ezért szánjunk időt a minőségi programokra” – foglalja össze Koren Balázs. Legyen szó aktív szabadtéri tevékenységekről vagy otthoni, nyugodt elfoglaltságokról, a lényeg az egyensúly és a figyelmes jelenlét.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK