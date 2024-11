Most érkezett! Jön az újabb Alaptörvény-módosítás, ez áll a javaslatban

Nem lenne szükséges az ügyészi múlt ahhoz, hogy valakit Magyarországon fűügyésszé válasszanak és kinevezzenek - ez áll a módosítóban.

A jövőben nem csak az ügyészek közül lehetne legfőbb ügyészt választani és kinevezni - ez áll abban az Alaptörvény-módosítóban, amit ma délelőtt nyújtottak be sürgős tárgyalásra. Mint a Telex írja, az igazságügyi bizottság tagjainak is csak az utolsó pillanatban szóltak, hogy változni fog a napirend, és az Alaptörvény 14. módosítóját fogják megtárgyalni.

A módosító indítvány szerint számos európai országban is van arra példa, hogy a legfőbb ügyésznek nem is kell ügyészi múlttal rendelkeznie. Emellett, mint az iratban szerepel, a legutóbbi három legfőbb ügyészből kettő sem rendelkezett ügyészi múlttal, vagyis a módosítót "a hazai gyakorlathoz igazítják". A jelenlegi főügyész hazánkban Polt Péter, aki 2010 óta tölti be a pocíziót - előtte is volt már főügyész, akkor 2000 és 2006 között töltötte be a tisztséget.