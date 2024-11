Milliókat bukhat, aki kivárt: nemhogy csökkent volna, még nőtt is az ilyen ingatlanok ára

Csalódottak lehetnek azok, akik a hidegebb idő beköszöntével szeretnének olcsóbban nyaralóhoz jutni. Ahogy rákapcsolt a lakóingatlanpiac, úgy mozogtak az üdülők árai is. Az egyik hazai ingatlankereső és -hirdetési portál adatai szerint nemcsak a nyaralóhirdetések száma nőtt októberben, hanem 6,7 százalékkal drágultak is egyetlen hónap alatt.

A nyári csúcsidőszak után sokan gondolkodnak el a nyaralóvásárláson a hideg időszakhoz közeledve, hiszen az a vélekedés, hogy a szezon után általában csökkennek az árak. Ez azonban 2024-re nem igaz. Sőt, ahogy a lakóingatlanok esetében, úgy az üdülőházaknál is tovább gyorsult az áremelkedés. A nyaralók átlagos hirdetési négyzetméterárai a zenga.hu teljes aktív hirdetésállományát tekintve 2024 októberében 9 százalékkal emelkedtek a tavalyi év hasonló időszakához képest. Jelenleg átlagosan 718 000 forintos négyzetméterárral lehet számolnia annak, aki nyaralóvásárláson gondolkodik.

A nyári időszakban folyamatosan emelkedett a nyaralók ára, ami aztán a szezon lecsengésével és az iskolakezdéssel csökkenésnek indult. Ám a bejelentett kormányzati intézkedések és a befektetők megjelenése a lakóingatlanoknál beindította a forgalmat és áremelést generált, ami élénkítette az üdülőpiacot is. Egy hónap alatt átlagosan 6,7 százalékkal drágultak a nyaralók

– mondta Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője. A részletes adatokat ismertetve hozzátette, a használt nyaralók árai 6,3 százalékkal, az új építésűeké 3,2 százalékkal emelkedtek.

Jó hír a vevőknek ugyanakkor, hogy egyre nagyobb a kínálat, és a nyár végéhez képest október végére 3,4 százalékkal nőtt a hirdetések száma a portál adatbázisa szerint.

Luxus a balatoni nyaraló

Még mindig a balatoni nyaralók a legnépszerűbbek a potenciális vásárlók körében, ami az árakon is meglátszik. Igaz, a tó északi és déli partja éppen ellentétes trendet mutat. Az egyre olcsóbb balatoni nyaralókban reménykedőknek érdemes a déli oldalon körbenézniük. Szeptemberhez képest ugyanis közel 5 százalékkal estek a hirdetési árak, ami főleg a használt, de jó állapotú nyaralók miatt van. Az új építésű ingatlanok viszont 3,4 százalékkal drágultak nyár végéhez képest.

A legtöbb ingatlant Siófokon kínálják, októberben átlagosan 1,1 millió forintos négyzetméteráron, míg Balatonlellén 1,2, Fonyódon pedig 1,3 millió forintos átlagos négyzetméterárra kell számítani.

Az északi parton viszont a nyaralószezonhoz képest is tovább drágultak az üdülők. Veszprém vármegyében, ha csak kicsivel is, de egy hónap alatt, októberre 1 százalékkal emelkedtek az négyzetméterárak átlagosan, az új építésűek viszont 8 százalékkal. Mindez a pénztárcánk tartalmára is lefordítva azt jelenti, hogy az északi parton egy új építésű nyaraló négyzetmétere másfél millió forintba kerül, ami a budapesti belvárosi árakkal is vetekszik. De egy használt nyaraló négyzetmétere is 1,2 millió forint. Az északi parton a legtöbb eladó nyaraló Balatonfüreden érhető el, ott átlagosan 1,3 millióforintos négyzetméterárat határoztak meg az eladók szeptember-október időszakban. Balatonalmádiban 1,2, míg Alsóörsön 1 millió forintos négyzetméteráron lehet hétvégi házat vásárolni.

Orfűn is drágábbak a hétvégi házak

A Balatonhoz képest olcsóbban, a nyárhoz képest viszont drágábban lehet üdülőhöz jutni az Orfűi-tavaknál, illetve a Velencei-tónál is. Utóbbi esetében Gárdonyban kínálják eladásra a legtöbb ingatlant, viszont ezek 8 százalékkal drágultak augusztushoz képest, így most átlagosan 858 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni.

Orfűn októberre jelentősen bővült az eladó nyaralók száma, azok átlagos négyzetméterára ugyanakkor 827 ezerre emelkedett. A legolcsóbb nyaralóövezet az országban továbbra is a Tisza-tó. Bár augusztushoz képest 3 százalékkal drágultak itt is a tó menti települések ingatlanárai, ez annak is köszönhető, hogy alig van eladó nyaraló, vagy a tóhoz közeli eladó ingatlan. A portál hirdetései szerint Hajdúszoboszlón 8 százalékkal nőtt egy hónap alatt az üdülők átlagos ára, és bár Európa legnagyobb fürdőkomplexumával rendelkező városban a hirdetéseket böngészve már 15,5 millióért is lehet találni 51 négyzetméteres házat, ami ugyan komfort nélküli, de nyaralóként árulják, de ez természetesen nem tükrözi az átlagos árakat, mivel itt októberben 603 ezer forintot kértek az üdülők négyzetméteréért.