Kíméletlen zivatar közelít 6 vármegyéhez: kiadták a riasztást, láb nem marad szárazon

Ma délután nyugat, északnyugat felől hidegfront érkezik, amelynek mentén, illetve előterében elsősorban a nyugati, délnyugati tájakon kedvezőek lehetnek a feltételek néhány zivatar kialakulására - írja a HungaroMet. A csapadékzóna estig a Duna vonaláig jut, ezt követően tovább halad kelet felé. Az éjszaka során az ország déli, délkeleti felében még egy-egy helyen megdörrenhet az ég, majd péntek délelőtt kelet felé elhagyja térségünket. Péntek napközben, délután egy összeáramlás mentén kis eséllyel északkeleten előfordulhat néhol zivatar. Azt írják, a 24 órás csapadékösszeg a Nyugat-Dunántúlon helyenként ma 20 mm körül alakulhat.

Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyékben elsőfokú riasztás van érvényben zivatarveszély miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Továbbá Zalában nagy esőre is figyelmeztetnek: 4 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. Holnap Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegye területére adtak ki figyelmeztést zivatar miatt.

Csütörtök délután nyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, és egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A csapadékzóna az esti órákig megközelítőleg a Duna vonaláig jut, eközben a délkeleti tájakon ekkor még kevés felhő valószínű. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon fokozatosan északira, északnyugatira fordul, és kissé veszíthet erejéből. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Este a frontális felhőzet kelet felé haladva a Tiszántúlt is beborítja, miközben sokfelé okoz esőt, záport, néhol zivatart is. Az éjszaka második felében nyugat felől egyre többfelé szűnik a tartós csapadék, csökkenni kezd a felhőzet, hajnalban már inkább csak a keleti tájakon eshet. A többnyire északnyugati, nyugati szél nagy területen élénk lesz, erős lökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 között várható.

Pénteken a tartós csapadék keleten is megszűnik, a frontális felhőzet elvonul, mögötte azonban főleg az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés, és a déli óráktól záporok kialakulása valószínű, egy-két helyen az ég is megdörrenhet. Másutt alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel, érdemi csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

Szombaton éjjel, reggel főleg a Dunától keletre lehet pára, köd, rétegfelhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik, nyugatról fátyolfelhők is érkeznek, emellett általában többórás napsütés várható. Inkább csak északon, északkeleten fordulhat elő éjjel elvétve szitálás. Az északi, majd a Dunántúlon a délkeleti szél helyenként megélénkül. A hajnali 3, 11 fokról 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Inkább csak északon fordulhat elő néhol gyenge eső. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati, majd az északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 1 és 10, a csúcsérték 15 és 22 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb idő.