Milyen hőszivattyút válasszunk? Rengeteg magyar már meghozta a döntést: sokat spórolnak a rezsin

Az energiahatékonyság és a fenntarthatóság egyre fontosabb szemponttá válik a fűtési rendszerek kiválasztásakor. Az utóbbi években a hőszivattyúk népszerűsége jelentősen megnőtt, mint környezetbarát és gazdaságos alternatíva a hagyományos fűtési megoldásokkal szemben. Mára a hőszivattyú telepítés vált az energetikai korszerűsítés egyik legnépszerűbb elemévé.

A piacon egyre több állami és sajátmárkás energetikai program, illetve időszakos ajánlat érhető el, melyek támogatást jelentenek a tulajdonosok számára a meglévő önerő mellett. A Gree hőszivattyúk szakértője segít tisztázni, hogy milyen típusú ráfordításokkal szükséges számolni, és pontosan mire alkalmas ez a technológia.

Teljesítmény és méret

"A hőszivattyús rendszer javasolt teljesítményét és méretét több tényező is befolyásolja. Ilyen például az épület hőigénye, amelyet a hőszigetelés, a méret, valamint a tájolás és a nyílászárók minősége határoz meg. Minden tényező külön-külön is lényeges. A helyi éghajlati viszonyok is kiemelt szerepet játszanak, mivel egy adott külső hőmérsékletre optimalizálva kerül kiválasztásra a berendezés. Fontos továbbá a választott rendszer típusa (pl. levegő-víz, levegő-levegő vagy geotermikus hőszivattyú), valamint a fűtési rendszer jellege (pl. padlófűtés vagy radiátorok). Emellett a rendszer hatékonysága (COP/Coefficient of Performance), a szabályozási lehetőségek, és az esetleges egyéb energetikai megoldások (pl. napelemek) mind-mind befolyásolják a megfelelő teljesítmény és méret meghatározását" – mondta el Süveg Zoltán, a Gree hőszivattyúk műszaki termékfelelőse.

Melegvíz-igény

Ha a hőszivattyú a használati melegvíz előállítására is szolgál, ezt a tényezőt is figyelembe kell venni. "A rendszerméretezésnél szükséges körüljárni a HMV igény mennyiségének témáját is. Az épület jellege, illetve felhasználási módjának lényegi szerepe van ebben. Bizonyos esetekben a HMV felhasználás mértéke miatt (hotelek, társasházak, kollégiumok stb.) a hőszivattyú teljesítményét a használati melegvíz előállítása határozza meg, a fűtési igény helyett. Elfordul, hogy szükséges a két rendszer szétválasztása az igények megfelelő kiszolgálása érdekében" – véli a szakértő.

Mennyire költséges a hőszivattyús rendszer üzemeltetése?

A hőszivattyú telepítése egy olyan beruházás, amely hosszú távon komoly megtakarítást eredményezhet, feltéve, hogy a rendszer megfelelően van telepítve. Azonban a helytelen telepítés – és ebbe beletartozik a méretezés kérdése is - nemcsak a hatékonyságot csökkentheti, hanem meghibásodásokhoz is vezethet. Ha a hőszivattyú túl kicsi vagy túl nagy az épület hőigényéhez képest, akkor rendszeresen túl- vagy alul terhelten fog működni. Ez a hatékonyság csökkenéséhez és az üzemeltetési költségek növekedéséhez vezethet.

Meg kell vizsgálni az épület hőigényét, ha például a hőszigetelése nem megfelelő, a hőveszteség magas lesz, és a hőszivattyúnak folyamatosan nagyobb teljesítménnyel kell működnie, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet

– hangsúlyozza a szakértő. "A hőszivattyúk hatékonyságát nagyban befolyásolja a külső hőmérséklet is. Tartósan alacsony külső hőmérsékletnél a hőszivattyú COP értéke csökkenhet, és akár kiegészítő fűtési forrásra is szükség lehet. Elsődleges szempont továbbá a karbantartás, pontosabban annak hiánya is. Ha a hőszivattyút nem szervizelik rendszeresen, akkor a hatékonysága csökkenhet, mely megnövekedett energiafogyasztáshoz és magasabb üzemeltetési költségekhez vezethet" – tette hozzá Süveg Zoltán. Elengedhetetlen feltétel tehát olyan szakavatott szerelőt keresni a hőszivattyú telepítésére, aki rendelkezik a megfelelő képesítésekkel, továbbá biztosított az alkatrész-ellátás és a műszaki támogatás a jövőben is.

Gázkazán helyett hőszivattyú?

Amennyiben a gázkazánt hőszivattyúra cserélnénk, lényeges megvizsgálni az épület fűtési rendszerét, illetve a hőleadókat. "Sok esetben ajánlott lehet megtartani a gázkazánt a rendszerben, így lehetőség van a hőszivattyút úgynevezett bivalens üzemmódban működtetni a gázkazánnal. Ez azt jelenti, hogy egy adott külső hőmérséklet alatt, (ahol a hőszivattyú már kevésbé hatékony vagy gazdaságos), a hőszivattyú teljes mértékben átadja a fűtést a gázkazánnak, vagy pedig a kazánnal együtt működik" - véli a szakértő.

Minden esetben kérjük ki a kiszemelt hőszivattyú forgalmazójának szakmai véleményét és árajánlatát a helyszíni felmérést követően. Ezek együttes mérlegelését követően tudjuk meghozni a felelős döntést - tanácsolják. Annál is inkább, hiszen itt a szeptember és az iskolakezdésen kívül beindul a hőszivattyú telepítések főszezonja is. Érdemes tehát körültekintően informálódni az aktuális promóciókról és elérhető kedvezményekről.